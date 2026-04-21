José Balcázar reitera que el próximo gobierno deberá concretar la compra de aviones F-16 a EE.UU.

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar reiteró que su gobierno no asumirá la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos y señaló que la postergación responde a la necesidad de evitar un alto nivel de endeudamiento para el Estado. Consultado sobre la situación, el jefe del Ejecutivo señaló:

"No ha variado nada. Sigue en lo mismo. Yo ya declaré hace varios días que eso debe ser tomado por el nuevo presidente o presidenta que se elija en las juntas electorales".

Balcázar postergará compra de aviones F-16

El jefe del Ejecutivo se pronunció sobre la decisión de aplazar la compra de los aviones caza F-16 Block 70 a la compañía estadounidense Lockheed Martin, un tema que en los últimos días ha generado incomodidad en el gobierno norteamericano y hasta rumores de renuncia de ministros del gabinete.

En este contexto, el mandatario afirmó que su decisión de aplazar la adquisición "no busca un enfrentamiento" con el país aliado, sino únicamente evitar un endeudamiento que el Estado no podrá sostener. Asimismo, agregó que "cuando se trata de una compra-venta, no hay ninguna parte que perjudicarse".

"Mi despacho ha considerado necesario que sea el nuevo gobierno con toda la legitimidad del caso el que tenga que hacer la compra de los aviones", dijo en conversación con Manuel Rosas.

Las declaraciones del mandatario se dan después del diálogo sostenido ayer lunes 20 de abril entre el premier Luis Arroyo y el embajador de EE.UU., Bernie Navarro, quien había manifestado su fastidio por la decisión de Balcázar y advertido que su gobierno utilizaría "todas las herramientas posibles" para velar por la prosperidad de su país.

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