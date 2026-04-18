Militares en retiro de la FAP critican al Ejecutivo por postergar compra de aviones F-16: "Señal de debilidad"

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Militares en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) rechazaron la postergación de la compra de las aviones F-16 a Estados Unidos a poco tiempo de la suscripción del contrato y criticaron al Ejecutivo por tener una postura "débil e indecisa" en materia de seguridad nacional.

Militares critican debilidad e indecisión

El anuncio del presidente José María Balcázar de aplazar hasta el próximo mandato la compra de aviones de combate F-16 Block 70 no solamente ha generado incomodidad entre diplomáticos de EE.UU., sino también preocupación en el entorno militar.

En este contexto, un grupo de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de retiro de la FAP ―agrupados en la asociación 'Unión Fuerza Aérea'― emitió un pronunciamiento expresando su preocupación por este aplazamiento y exigiendo que la licitación continúe adelante.

"La postergación de esta medida no puede interpretarse como prudencia, sino como una señal de debilidad e indecisión frente a los desafíos de la Defensa Nacional. Cada día de retraso implica una pérdida progresiva de capacidad operativa, un deterioro de la preparación estratégica y una mayor vulnerabilidad del país ante potenciales amenazas", se lee en el comunicado.

Los militares en retiro argumentan que la modernización de la aviación de combate "no es un lujo ni una decisión discrecional, sino una necesidad impostergable" , considerando que las aeronaves Mirage 2000 y MiG-29 ya "cumplieron su ciclo operativo". En esa línea, exigen al Ejecutivo que no se ampare en la excusa del gobierno de transición y que tome decisiones "hasta el último día de su gestión"

"El Perú requiere autoridades que comprendan que la Defensa Nacional no admite improvisaciones ni dilaciones. Se construye sobre la base de decisiones firmes, oportunas y sustentadas en criterios técnicos, no en consideraciones políticas coyunturales", se lee.

Militares en situación de retiro cuestionaron al gobierno de Balcázar por no querer tomar una decisión con respecto a la compra de las aeronaves.

La polémica en torno a la compra de aviones F-16

La polémica por la compra de los aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin comenzó durante el gobierno de José Jerí, cuando circularon versiones de que el Ejecutivo optaría por esta oferta frente a la de otros dos postores por presuntos motivos geopolíticos.

Los otros postores en el concurso eran la compañía francesa Dassault Aviation, que propuso el Rafale F4, y la sueca Saab, que presentó el Gripen E/F. La compañía sueca además ha cuestionado de que el Mindef no le haya invitado a actualizar su propuesta como sí habría sucedido con Lockheed Martin.