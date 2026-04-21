Presidente José María Balcázar descarta renuncia de ministros tras postergarse compra de aviones F-16

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar descartó una crisis en el Gabinete Ministerial y negó posibles renuncias tras la postergación de la compra de aviones F-16.

Presidente Balcázar descarta crisis y renuncias en gabinete

Recientemente surgieron rumores de que en las próximas horas podrían presentarse renuncias de ministros de Estado a raíz de que el actual gobierno de transición de José María Balcázar se negó a realizar la adquisición de aviones F-16.

Entre aquellos funcionarios que supuestamente buscaban ya no continuar con sus funciones serían el canciller Hugo de Zela, el ministro del Interior José Zapata, inclusive el propio presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

Sobre ello, el presidente de la República, descartó la renuncia de ministros debido a la no compra de los aviones de caza. Además, negó que el actual Gabinete Ministerial está atravesando una crisis. Ello, tras ser consuitado si es que tiene conocimiento sobre dicha información.

"No, yo lo he recibido por los diarios, por las redes, pero conmigo se está llevando en las mejores relaciones, explicando el tema. Yo no creo que eso sirva para una crisis tan importante. Se trata de un contrato para mí común, una compra para bien común. Creo que si esas narrativas tuvieran alguna filtración de realidad no tengo por qué oponerme a gente que podría no seguir trabajando con nosotros", resaltó.

¿Los ministros en cuestión tienen la misma postura que el presidente?

En tal sentido, aclaró que no ha percibido la intención de renunciar por parte de los integrantes del Gabinete Ministerial inclusive porque "han conversado hasta ayer" y no se ha abordado este tema. "Espero no tenga por qué sufrir ninguna presión de ninguna de las partes", añadió Balcázar Zelada.

Al ser consultado si es que considera que los tres ministros que se voceaba presentarían su dimisión se alinean a su misma postura señaló: "No, alineados no se puede hablar porque yo soy respetuoso de cada uno de los señores ministros".

Bajo esa premisa, el jefe de Estado puntualizó que lo único de lo cual tiene conocimiento es que "en estos términos que van a ir al Congreso ahí se tendrá que ver cuál es la línea que imprimen ellos por cada portafolio".

Es así que, el presidente de la República, José María Balcázar, descartó que exista renuncia de ministros tras postergarse la compra de aviones F-16. Además, negó que exista algún tipo de crisis en el Gabinete Ministerial que lidera Luis Arroyo.