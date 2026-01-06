José Domingo Pérez niega que haya cometido persecución política: "Una acusación sin fundamento"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la acusación en su contra de usar la Fiscalía con fines de persecución política, el fiscal José Domingo Pérez ratifica que la función del Ministerio Público ha logrado resultados "positivos".

En ese sentido, mencionó que ha habido una "estrategia de demolición" que se han dado desde manifestaciones en la vía pública como por parte de personajes políticos con poder "para atacarnos", precisó.

Niega persecución política por parte de la Fiscalía

José Domingo Pérez ha sido cuestionado por hacer uso de la investigación fiscal y los casos que tenía en su cargo para perseguir políticamente a diversas figuras del poder. "Lo que pasa es que estas investigaciones han involucrado a políticos", indica.

En ese sentido Domingo Pérez señala que los propios políticos han llevado la discusión realizada en las audiencias al ámbito político en donde los fiscales han sido "descalificados".

Domingo Pérez señala que este tipo de señalamientos forman parte de acusaciones "sin fundamento" que está orientada a desinformar sobre la labor de la fiscalía.

En ese sentido, señaló que las acusaciones de que solo se había "abocado" a la acusación contra Keiko Fujimori o el de Alan García, no considera en cuenta que también ha obtenido resultados favorables en otros casos con el fin de deslegitimar su función.

"Es una acusación sin fundamento de parte de un sector que desinforma a la opinión pública porque dicen que me he abocado solamente al caso de la señora Fujimori, me he abocado solamente al caso del señor Alan García en vida, pero no relatan que logré la condena del expresidente Alejandro Toledo", indicó.

Resaltó que debido al acuerdo de colaboración eficaz con la empresa constructora Odebrecht, se logró la condena en contra del expresidente Ollanta Humala. La misma situación se repite con el caso de Martín Vizcarra por la información relatada en el caso del Club de la Construcción. "¿Dónde está la persecución indebida?", cuestiona.

Fiscales han sido víctimas de campañas de "demolición"

El fiscal Domingo Pérez precisó que numerosos fiscales han sido "víctimas de una campaña, que nunca se ha visto en nuestro país, de demolición", precisó.

Señaló que desde el propio Ministerio Público "se incita a que haya unos mensajes intimidatorios y agraviantes". Señaló que desde hace varias años, parte de los ficales se encuentran en "vulnerabilidad" que ha llevado a que diversas organizaciones internacionales hayan requerido garantías para ellos.

Por ello, el fiscal José Domingo Pérez negó que se haya cometido "persecución política" por su parte y parte de las investigaciones fiscales que involucran a políticos.