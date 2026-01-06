Congresista Elvis Vergara anuncia denuncia contra Kira Alcarraz por presunta agresión a colaborador del SAT

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Kira Alcarraz se ha visto involucrada en un nuevo acto polémico fuera del hemiciclo, esta vez, tras agredir a un colaborador del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por tal motivo, el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara, anunció una denuncia de oficio en su contra.

Rechaza actitud de la parlamentaria

Con una publicación en su cuenta de X, el legislador de Acción Popular rechazó la presunta agresión de su colega a un trabajador del organismo mencionado. Indicó que impulsará una denuncia contra Alcarraz Agüero desde su despacho, respaldándose a lo que establece el Código de Ética del Congreso de la República.

"Rechazo toda agresión o violencia: ningún parlamentario está por encima de la ley. Ante la denuncia del SAT Lima contra la congresista Kira Alcarraz por presuntos hechos en un operativo, promoveré denuncia de oficio conforme al art. 11 del Código de Ética", publicó el congresista Vergara.

Rechazo toda agresión o violencia: ningún parlamentario está por encima de la ley. Ante la denuncia del SAT Lima contra la congresista Kira Alcarraz por presuntos hechos en un operativo, promoveré denuncia de oficio conforme al art. 11 del Código de Ética. — Elvis Vergara Mendoza (@ElvisVergara_M) January 6, 2026

Esto se sumaría a la denuncia que el SAT realizará contra la congresista, luego de que uno de sus operadores sufriera una presunta agresión, cuando intervino junto a otros trabajadores un carro a su nombre con orden de captura. El operativo se había realizado a la altura del puente Atocongo, entre Santiago de Surco y San Juan de Miraflores.

No es el primer hecho polémico en lo que se ha visto envuelta la legisladora no agrupada a lo largo del actual periodo parlamentario. En octubre del 2025 tuvo un tenso momento con una mujer de prensa, a quien llegó a amenazar con estamparla contra la pared, luego de preguntarle por la contratación de su hijo en su despacho.

Fernando Rospigliosi pidió sanción

Ante este hecho, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció más temprano y pidió que la Comisión de Ética se haga cargo. Alegó que por la agresión a la comunicadora se busco castigarla, pero hubo gente que evitó que se aplique una penalidad.

"¡Inaceptable! He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso para que asuma el caso. Por un asunto anterior -agresión a periodista- se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles", sostuvo.

Inaceptable! He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso para que asuman el caso. Por un asunto anterior -agresión a periodista- se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles pic.twitter.com/V1cGwe4PZT — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 6, 2026

La presunta agresión en la que se ha vuelto involucrada la congresista Kira Alcarraz contra un inspector del SAT, le traerá problemas en el Parlamento. Esto debido a que el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, anunció que promoverá una denuncia de oficio en su contra.