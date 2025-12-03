RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Por mayoría de votos

Pedro Castillo: Pleno del Congreso no alcanzó votos para inhabilitarlo de funciones públicas por 10 años

Al no alcanzar los 68 votos necesarios, el Congreso de la República decidió no inhabilitar al expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado que intentó cometer hace casi tres años.

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/12/2025

El Pleno del Congreso de la República decidió no inhabilitar por 10 años de ejercer cargos públicos al expresidente Pedro Castillo Terrones. Al no alcanzar los votos necesarios, la denuncia por el fallido golpe de Estado que intentó cometer el 7 de diciembre del 2022 fue archivada.

Votación tras intenso debate

Previó a la decisión que tomaron los legisladores, el exjefe de Estado se presentó de forma virtual y ofreció sus alegatos para que esta inhabilitación no proceda. Posteriormente, los parlamentarios de distintas bancadas ofrecieron sus argumentos para la posición a favor o en contra que tomarían en el momento de la votación.

Tras el tiempo establecido para que los congresistas ejerzan su elección, se obtuvieron 

En desarrollo...

