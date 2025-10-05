Paolo Guerrero le pone fecha límite a su carrera profesional: "En algún momento iba a llegar su final"

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo tiene su final. El goleador de la selección peruana de fútbol y de Alianza Lima, José Paolo Guerrero Gonzáles, anunció la fecha final de su larga y exitosa carrera futbolística en medio de la pelea del cuadro 'blanquiazul' para llegar a la Copa Libertadores del próximo año.

En entrevista con Nativa, el "Depredador", de 41 años, indicó su deseo de seguir jugando "un tiempo más" para alcanzar el "sueño de su vida": ser campeón nacional con los "Íntimos", logro que al menos, en este 2025, ya parece casi imposible de alcanzar por la diferencia de puntos obtenida por Universitario de Deportes.

Un año más y adiós

El artífice de la clasificación de la "Bicolor" al Mundial Rusia 2018 confirmó que la temporada 2026 será la última de su carrera profesional, situación ya decidida y que esperar cerrarla de la mejor manera posible.

"Mi idea es jugar todo el 2026 con Alianza Lima y me retiro. Así es el fútbol, en algún momento iba a llegar el final, por ahora aprovechar, ¿no? Lo que resta de este año y si Dios quiere poder jugar el próximo año y cerrar de buena manera", señaló.



Sobre su futuro tras las canchas, el ariete no fue claro en señalar a qué finalmente se dedicará, no descartando la posibilidad de seguir ligado al fútbol o llevar a cabo los proyectos que tiene en mente, aunque dejó a entrever que más se inclinaría por esto último.

Ilusión por jugar la final de la Copa Sudamericana

Para nada es un secreto que el plantel de Alianza Lima tenía la ilusión de llegar a la final de la Copa Sudamericana para intentar darle su "primera estrella internacional" a la institución. La eliminación ante la Universidad de Chile dejó secuelas en lo emocional, contexto que todavía les cuesta superar, según lo admitido por el goleador.

"Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos, todos se imaginaron jugar una final. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos recuperarnos de eso. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan en el campeonato local y en sumar todos los puntos posibles", comentó en L1 Radio.

El delantero también fue claro respecto a las críticas tras la eliminación en el país sureño. "No quiero entrar en ese asunto. Seguro a final de año cada uno hará su análisis, tanto el comando técnico como cada jugador. Ahora concentrarnos en las 6 fechas que faltan y tratar de ganar todo", agregó.

El emblema de la selección confirma así la fecha en la que colgará los botines, luego de sus pasos por el Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional, Avaí, Racing Club, Liga de Quito y Universidad César Vallejo.