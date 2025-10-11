José Jerí se pronuncia desde el incendio en Pamplona Alta: "Es importante hablar con el ejemplo y para mí eso es fundamental"

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de un accidentado ambiente, el presidente de la República, José Jerí, llegó hasta el sector de Virgen del Buen Paso en Pamplona Alta para supervisar las labores de rescate que se vienen realizando a raíz del gigantesco incendio que se registró en el lugar desde la tarde de este sábado 11 de octubre.

Luego de coordinar con el aún premier, Eduardo Arana, y otros ministros presentes en la escena, el mandatario conversó con los medios de prensa que aguardaban por sus declaraciones. Al ser consultado por ellos, en primer lugar, el integrante de Somos Perú señaló que diversos ministerios ya viene trabajando para brindar el apoyo necesario a los afectados que deje este siniestro.

"El MIDIS está acá presente para, dentro de sus programas, atender la emergencia y alguna acción posterior será evaluada en su momento una vez que pasemos la coyuntura de la emergencia que acaba de pasar", indicó.

Luego de ello, José Jerí aseguró que su gestión tratará de predicar con el ejemplo para así cambiar la forma en la que el Ejecutivo venía actuando frente a los problemas. De acuerdo a su parecer, los actos dicen más que las palabras por lo que en cualquier eventualidad como esta deberán hacerse presentes sea el lugar que sea.

"Es importante hablar con el ejemplo y para mí eso es fundamental. Por eso estamos acá presentes y estamos conversando como Estado. Tiene que ser y es una nueva forma de hacer las cosas y eso se demuestra en los hechos y los actos de estar presente cuando ocurre algún tipo de problema. Sea el lugar que sea tenemos que estar presentes como Estado liderando y estando acá con agua e intentando cambiar las condiciones de como viven nuestros ciudadanos" , añadió,

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente de la República, José Jerí, expresó su solidaridad con las personas damnificadas por el incendio y aseguró que se tomarán las medidas correspondientes. 'Es importante hablar con el ejemplo, y para mí eso es fundamental', enfatizó.



📻 95.5... pic.twitter.com/w15SemIwTs — Exitosa Noticias (@exitosape) October 12, 2025

Eduardo Arana anuncia helicóptero para extinguir incendio en Pamplona Alta

Eduardo Arana también se hizo presente en la zona de Pamplona Alta y señaló que un helicóptero sobrevolará el foco del incendio para poder extinguir las llamas de una vez por todas.

"El gobierno ha dispuesto las acciones que correspondan para darle a los damnificados toda la atención que sea necesaria. Felizmente, solo hay cuatro o cinco casos de personas que fueron afectadas por el humo o el incendio. En estos momentos va venir un helicóptero para verter agua y apurar la situación", expresó.

