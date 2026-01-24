José Jerí visitó el penal Ancón I y encontró deficiencias en el sistema para encontrar a un interno

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, realizó una visita inopinada al penal Ancón I del INPE y se encontró con el desorden crítico en el registro de los internos.

Su visita estuvo motivada para encontrar a un recluso señalado como cabecilla de una banda de extorsionadores; sin embargo, encontraron su registro tras una confusa e ineficiente búsqueda.

Jerí encuentra ineficiente sistema de registro

La debilidad en el sistema de registros de los internos del INPE quedó evidenciada ante el presidente de la República, José Jerí. Ello, luego que el jefe de Estado visite el penal Ancón I en busca de un interno y no lo encuentre ni en su celda ni el penal.

El jefe de Estado llegó hacia el penal luego que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieran con la captura de una pareja de extorsionadores en agravio de empresas de transportes y mototaxis de Lima Norte.

Tras la interrogación a los detenidos, los sujetos confesaron que el cabecilla de la banda coordinaba las acciones criminales desde el interior del penal Ancón I.

Acompañado por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, la investigación los llevó hacia el referido centro penitenciario para interrogar al cabecilla delatado.

No se encontró al recluso solicitado

Sin embargo, los agentes del INPE no pudieron brindar con precisión la situación penal del interno mencionado evidenciando la confusión y desorden en el manejo administrativo.

Los registros no se encontraban en una base de datos confiable, por el contrario, la información se encontró dispersa en cuadernos. La consulta digital indicó que se encontraba en el pabellón II, lugar donde no se encontraba.

Tras una confusa búsqueda sin precisión, se indicó que el interno había sido trasladado al penal de Challapalca el pasado 4 de enero. Sin embargo, este traslado no había sido registrado. Al intentar comunicarse con las autoridades del penal de máxima seguridad, no se logró contactar la comunicación.

"Cuando el Estado no puede determinar con precisión dónde se encuentra un interno ni qué decisiones se adoptaron respecto a su traslado, la responsabilidad institucional resulta ineludible", sostuvo Jerí.

El jefe de Estado indicó que el manejo administrativo del INPE estaría beneficiando a la "continuidad del crimen". Por ello recalcó sobre la restructuración de la entidad penitenciaria.