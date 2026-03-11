SISMO sacude Perú HOY: Magnitud del ÚLTIMO movimiento telúrico sentido este 11 de marzo

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo sacude Perú en la mañana de este miércoles 11 de marzo. Conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles del último movimiento telúrico sentido hoy, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Magnitud del último sismo de hoy

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo cual, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción. El IGP se encarga de monitorear esas actividades sísmica y brinda toda la información actualizada.

En ese marco, a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), el IGP detalló que el último sismo sentido este miércoles 11 de marzo alrededor de las 5:27 a.m., fue de magnitud 3.6 a 40 kilómetros al noroeste de Lancones, Sullana, en Piura.

El boletín informativo también especifica que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 kilómetros con un nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada con latitud -4.49 y longitud -80.88 grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0135

Fecha y Hora Local: 11/03/2026 05:27:28

Magnitud: 3.6

Profundidad: 28km

Latitud: -4.49

Longitud: -80.88

Intensidad: II-III Lancones

Referencia: 40 km al NO de Lancones, Sullana - Piurahttps://t.co/7mbSvAFFd6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 11, 2026

Epicentro del temblor hoy en Perú

Mientras el IGP detalla cuál fue la magnitud del temblor registrado hoy, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) precisó que el epicentro del movimiento telúrico se registró en Pariñas, Talara, en Piura.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas en la zona ni áreas cercanas del epicentro del sismo. Sin embargo, las autoridades les recuerda mantener siempre la calma ante un evento similar o de mayor magnitud, así como tener siempre lista su mochila de emergencia.

Epicentro y detalles del último sismo de hoy, 11 de marzo.

¿Cómo actuar durante un sismo?

Mantenga la calma, no corra y acuda a las zonas de seguridad ya establecidas.

Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.

Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes.

La calle: aléjese los postes y los cables eléctricos.

Un edificio: No use los elevadores y permanezca cerca de una columna escructural, alejado de ventanas y paredes.

No realices llamadas porque puedes saturar la red, en su reemplazo manda mensajes de texto.

¿Te despertaste por un remezón? Pues bien, según el IGP, un sismo de magnitud 3.6 se registró en la mañana de este miércoles 11 de marzo a 40 kilómetros al noroeste de Lancones, Sullana, en Piura. No olvides mantener siempre la calma.