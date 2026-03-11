Canciller Hugo de Zela y José Antonio Kast se reunieron en Chile para fortalecer lazos bilaterales

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se reunió con presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la previa de la ceremonia de transmisión de mando presidencial que se desarrollará este miércoles 11 de marzo.

Como se recuerda, el canciller peruano viajó al país del sur en representación de José María Balcázar, a fin de participar en los actos oficiales de investidura, de acuerdo con la Resolución Suprema N.° 071-2026-PCM.

Buscan dar un nuevo impulso a la relación bilateral

Tal como lo señaló la mencionada resolución, el objetivo de la asistencia del canciller a tierras chilenas es para "profundizar el diálogo y la cooperación" con las nuevas autoridades del país. Así como, para reafirmar el compromiso del Estado peruano con la estabilidad democrática, la integración regional y el fortalecimiento de los vínculos históricos con Chile.

En ese sentido, durante la reunión que contó también con la participación de altos funcionarios de ambas cancillerías, reafirmaron su interés para dar un nuevo impulso a la relación bilateral de ambas naciones.

Por su parte, el canciller ratificó el compromiso del Perú de mantener una política exterior proactiva hacia la integración regional. Mientras que, el electo mandatario chileno manifestó su determinación para estrechar los vínculos bilaterales de los países sudamericanos.

Otro tema abordado, y que es de suma relevancia para los dos países, es el fortalecimiento la zona fronteriza, en el ámbito de la seguridad y de cooperación, para afrontar desafíos comunes como la delincuencia organizada transnacional y la migración irregular. Además, se dejó abierta la posibilidad de realizar en el más breve plazo una nueva reunión del Consejo Empresarial Peruano-Chileno.

#NoticiasTorreTagle 🇵🇪🇨🇱 | El canciller Hugo de Zela sostuvo en Santiago una cordial reunión con el presidente electo @joseantoniokast y el nuevo ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna. El encuentro reafirmó el interés de ambos países por dar un nuevo... pic.twitter.com/RilOE9sqXy — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 11, 2026

Actividades por la transmisión de mando presidencial

La ceremonia de transmisión de mando presidencial está programada a desarrollarse desde el mediodía (hora local) en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Valparaíso, donde el hasta hoy presidente chileno, Gabriel Boric, hará entrega de la banda presidencial y la piocha de O'Higgins a la autoridad electa.

Una vez finalizada su investidura, en la cual dará su primer mensaje a la nación, José Antonio Kast tendrá un almuerzo de honor junto a las distintas figuras internacionales presentes en el Palacio Cerro Castillo.

Como primera actividad oficial al mando del país, el flamante mandatario se dirigirá hasta la comuna de Ñuñoa para dar inicio al Año Escolar 2026 en el Liceo Augusto D'Halmar.

Finalmente, para el día de mañana se tiene prevista la tradicional misa de "Oración por Chile y el Nuevo Gobierno" que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile, donde también participarán las delegaciones internacionales, incluyendo la peruana.