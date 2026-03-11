Precio del dólar en Perú HOY, 11 de marzo: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles?

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el precio del dólar y el tipo de cambio este miércoles 11 de marzo te permitirá tomar decisiones más estratégicas para evitar pérdidas o afectaciones a tu economía.

¿Cómo cotiza el dólar Sunat este miércoles?

El presidente José María Balcázar reveló el retorno a clases presenciales en Lima y Callao desde este miércoles 11 de marzo luego de que se registrara una optimización en el uso de combustibles y una mayor normalización en la movilidad en la ciudad.

Incluso, aseguró que el sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de GNV para los grifos del país. En medio de esta situación y la tensión que aún existe en el Medio Oriente, se mantiene a la expectativa sobre cuál será el comportamiento del dólar estadounidense en el mercado cambiario peruano.

Identificar a tiempo cuál es el precio del dólar y el tipo de cambio te permitirá cuidar tu poder adquisitivo y saber si es el mejor momento para realizar alguna transacción u operación con esa moneda extranjera.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) brinda un reporte diario sobre sus fluctuaciones para la compra y venta, que te mostramos a continuación:

MIÉRCOLES, 11 DE MARZO COMPRA VENTA S/ 3.434 S/ 3.451

Pese a que hace solo unos días el precio del dólar parecía elevarse, según los valores reflejados en la Sunat, se deja entrever que esa divisa presenta una leve variación a la baja, precisamente en comparación con el día de ayer, martes 10 de marzo donde la compra era de S/3.482 y la venta de S/3.493.

Tipo de cambio dólar paralelo

Otros datos que debes tener en cuenta son el precio de esa divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', cotiza de esta manera en la mañana de este miércoles 11 demarzo:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.400 | Venta S/ 3.440.

Precio del dólar paralelo y Suant.

Así cerró el dólar ayer, 10 de marzo

También ten en cuenta que antes de cualquier operación con esa moneda estadounidense en nuestro país, es ideal conocer a cuánto cerró ayer y la entidad que te permite estar al día con ese dato es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De acuerdo a su página web, la divisa cerró el martes 10 de marzo en:

3,4290 (con una apertura de 3,4735), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4395, con un máximo de 3,4670 y un mínimo de 3,4200.

Cierre del dólar interbancario.

¿Vas a cambiar dólares hoy, miércoles 11 de marzo? Lo ideal es conocer antes cuál es su precio y como cotiza esta mañana en el mercado cambiario peruano.