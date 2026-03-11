Selección de Irán no participará el Mundial 2026 debido a la guerra con Estados Unidos e Israel

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra su territorio, Irán anunció que no participará en el Mundial 2026 para el que se había clasificado y que inicia el próximo 11 de junio. Así lo ha dado a conocer el ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali.

Selección de Irán no participará en el Mundial 2026

La situación entre Estados Unidos e Irán se encuentra en un estado álgido y de ataques bélicos masivos, en medio de ese panorama y faltando exactamente tres meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, el ministro de Deportes de dicho país ha confirmado, en una entrevista televisiva, que el seleccionado de fútbol no se encuentra en condiciones para estar presente en el evento de fútbol.

"Debido a que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial. A la vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", manifestó.

Recordemos que la selección iraní de fútbol figura en el grupo G de la competición junto a sus pares de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. En tanto, tenía previsto diputar la fase de grupos ante los equipos mencionados.

Finalmente, el funcionario de Irán aseveró que si el país organizador del Mundial 2026 fuera otro, "la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede".

Trump seguró que Irán era "bienvenido" a competir el Mundial a Estados Unidos

Cabe señalar que, ayer martes, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró que los futbolistas iraníes eran bienvenidos a su país.

"Durante las discusiones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos", dijo el titular del máximo ente del fútbol mundial en una publicación de Instagram, después de sostener una reunión con el mandatario norteamericano.

No obstante, los ciudadanos iraníes no son habilitados a entrar a territorio estadounidense debido al sistema de visados, que la administración de Donald Trump volvió más estrictos.

