Alianza Lima presenta reclamo formal contra Juan Reynoso: ¿Cuántos partidos se perdería el DT de Melgar?

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La última victoria íntima sobre Melgar no se libró de los líos. Juan Reynoso, DT del cuadro dominó, les hizo gestos a la barra de Alianza Lima tras los abucheos en el Alejandro Villanueva, provocando que la dirigencia de La Victoria meta un reclamo oficial ante la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Alianza formaliza reclamo contra Reynoso

En el documento que mandaron a la Comisión Disciplinaria, Alianza explica que Juan Reynoso vulneró los artículos 65° y 66° del Reglamento Único de Justicia, señalando que su comportamiento en el partido del 9 de marzo de 2026 merece su respectiva sanción.

"Que, conforme el artículo 106° inciso 4 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, presentamos ante vuestra Comisión en tiempo y forma el reclamo disciplinario contra el sr. Juan Reynoso Guzmán, director técnico del club FBC Melgar, por la comisión de las infracciones detalladas en los artículos 65° y 66° del Reglamento", señala parte del documento.

El reclamo también señala que los incidentes se dieron durante el duelo de Liga 1 Apertura 2026 entre Alianza Lima y Melgar, y exige que se apliquen los castigos debidos bajo el reglamento actual, algo que le costaría una suspensión de varios partidos a Juan Reynoso.

Juan Reynoso minimiza los gestos

Por su parte, el técnico de Melgar se pronunció en conferencia de prensa, defendiendo su postura y negando que haya tenido intención de provocar a los hinchas de Alianza Lima.

"Lo otro no me preocupa porque yo nunca provoqué a nadie. Creo que todos merecemos un respeto y si te insultan, corres el riesgo que te respondan. En ningún momento mi intención ha sido provocar, pero si me creen la verdad me tiene sin cuidado", aseguró Juan Reynoso.

El entrenador de Melgar agregó: "Están más preocupados en si hice una seña o no. No hice ningún gesto obsceno y a buen entendedor, pocas palabras. Si ven lo que yo dije, cada quien sacará sus conclusiones".

Con estas declaraciones, Juan Reynoso deja claro que no considera su comportamiento como motivo de sanción, aunque la decisión final estará en manos de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Así, mientras Alianza Lima espera una resolución de la Comisión Disciplinaria, Juan Reynoso mantiene su versión sobre los gestos hacia los hinchas. La situación genera incertidumbre sobre cuántos partidos se perdería el DT de Melgar, y mantiene a los aficionados de la Liga 1 atentos a la decisión final de la FPF.