Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece durante requisa al interior del penal de Lurigancho

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presentador de televisión Andrés Hurtado reapareció ante la mirada pública tras ser captado en una requisa al interior del penal de Lurigancho donde cumple la medida de prisión preventiva.

La inspección estuvo encabeza por el ministro de Justicia, Walter Martínez, quien ratificó que los internos "no vienen de vacaciones" y que continuarán implementando medidas disciplinarias.

Andrés Hurtado reaparece en requisa

Los operativos inopinados al interior de los penales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) forman parte de los mecanismos de control a los reclusos que ocupan estos centros.

Durante la noche del viernes 23 de enero, el ministro del Interior, Walter Martínez, encabezó un operativo junto a autoridades del INPE en el pabellón 3 del penal de Lurigancho.

Al dar inicio a la requisa, los internos fueron trasladados a un patio en donde se observó al presentador de televisión, Andrés Hurtado, quien actualmente cumple prisión preventiva desde setiembre de 2024.

A Hurtado se le observó portando una casaca, gorra, lentes y mantuvo su cabeza apuntando hacia el suelo ante las cámaras de medios que acompañaron la requisa.

Hasta el momento, al presentador televisivo solo se le había observado mediante las audiencias virtuales. La última de ellas ocurrió el pasado 15 de diciembre donde se evaluó el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

¿Qué encontraron al interior de su celda?

Cada celda del pabellón inspeccionado fue revisado con el fin de que incautar y prevenir la planificación de delitos desde los penales.

En el operativo se incautaron equipos electrónicos, radios, DVDs, parlantes y todo tipo de mueblería que no debería ser admitida ni ingresada en los penales. Entre los objetos pequeños pero de peligrosidad se encontraron tijeras, encendedores, fierros y vidrios.

Sin embargo, llamó particular atención que al interior de la celda de Andrés Hurtado se encontraron cojines ortopédicos y un abanico de paja. Además, 'Chibolín' contaba con un altar con la imagen del Señor de Ayabaca, la Virgen de Guadalupe y el papa León XIV. Además un cuadro escrito a mano: "Si estoy con Dios, ¿quién contra mí?"

El ministro de Justicia precisó que los internos "están para cumplir una pena, no están de vacaciones" por lo que indicó que las medidas que se están implementando buscan otorgar "disciplina".