José Manuel Cruz, coronel PNP, alertó que 'El Monstruo' buscaría ganar la recompensa por su captura

En conferencia de prensa, el coronel PNP, José Manuel Cruz, cuestionó las declaraciones del periodista paraguayo que desmeritó la participación de la Policía peruana en la captura de 'El Monstruo'. Además, alertó que Erick Moreno Hernández buscaría cobrar la recompensa por su detención a través de su actual pareja.

Coronel PNP cuestiona a periodista paraguayo

José Manuel Cruz, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la PNP, cuestionó lo manifestado por el hombre de prensa paraguayo Iván Leguizamón, quien aseguró que la Policía peruana no habría participado en la captura del criminal peruano y que además se habría frustrado ello en dos oportunidades.

El coronel PNP aseguró que desde octubre del año pasado informó a Paraguay, tras investigaciones tecnológicas a los números de donde salían los mensajes extorsivos, que la ubicación de donde se enviaban era del mencionado país.

Asimismo, indicó que se mantenía comunicación diaria desde tal fecha hasta el día de la captura con el jefe policial de Paraguay, Luis Gustavo López Velázquez.

"Nosotros hemos enviado cuatro vece, cuatro equipos, 7 días, 16 días, la más larga 30 días. Nuestros agentes de inteligencia estando ahí, mostrándose para que se lleve a cabo para ir, porque teníamos que respetar siempre la soberanía y la jurisdicción", señaló.

En consiguiente, explicó que los policías no pueden "entrar en un allanamiento". "Ya me estoy adelantando por qué motivo no estuvimos el 24 de septiembre, nuestro personal ha podido ser intervenido y detenido", añadió el coronel Cruz.

La recompensa sobre la detención de 'El Monstruo'

El jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado de la PNP alertó que Erick Moreno Hernández buscaría cobrar la recompensa por su detención a través de su actual pareja.

"Detectamos que quien está detrás de este pedido de millón de soles es una persona que ocultó al 'El Monstruo', que gozó del dinero de la muerte de los peruanos a través de 'El Monstruo' y que ahora pretende hacerse de ese dinero a través de otro familiar (...) quiere cobrar el millón de soles a través de su mujer", señaló.

Como vemos, el coronel Cruz explicó la razón por la cual la Policía Nacional no estuvo presente en el operativo para la captura de Erick Hernández, alias 'El Monstruo', en Paraguay. Además, afirmó que la información del lugar donde se encontraba el criminal peruano había sido filtrada por la Policía peruana Y sobre todo, subrayó que este sujeto quiere cobrar el millón de soles, por su detención, a través de su mujer.