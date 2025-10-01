Copenhague con Marcos López perdió por la Champions: Lateral peruano jugó los 90 minutos

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Resultado adverso para el Copenhague de Dinamarca, que en su visita al Qarabag de Azerbaiyán, perdió por 2 a 0 en la segunda fecha de la Champions League. El lateral peruano Marcos López fue de la partida y jugó los 90 minutos, aunque sin poder ayudar a su equipo a sumar.

Qarabag castigó en el primer tiempo

En la primera parte, el cuadro azerí estuvo más volcado en campo contrario y llegando con peligro al arco del meta Dominik Kotarski. La apertura del marcador llegó antes de la primera media hora, cuando un remate de Pedro Bicalho dio en el palo y el rebote lo tomó Abdellah Zoubir.

Los daneses pudieron igualar pronto con una llegada por banda izquierda, pero una mala resolución en el área del delantero Mohamed Elyounoussi. Sin embargo, los locales tuvieron las más claras, con cuatro disparos que requirieron de la aparición del golero croata que sacó unos manotazos para evitar más goles.

Para la segunda parte Marcos López se ganó la tarjeta amarilla al minuto 49 luego de dejarle el brazo extendido al brasileño Matheus Silva. El lateral de la selección peruana le reclamó al árbitro por la amonestación, debido a que alegó que no le llegó a dar en el rostro.

El Copenhague mejoró en la segunda parte, llegando a tener contra las cuerdas al Qarabag, sin embargo careció de eficacia en el arco rival. Los azeríes no desaprovecharon esa licencia y al 83' marcaron su segundo tanto, luego de una acción individual de Emmanuel Addai que acabó con su remate desde fuera del área.

¿Cómo va el Copenhague en la Champions?

Luego de superar las rondas previas, el campeón de Dinamarca empezó la fase de liga con un sorpresivo empate de local ante el Bayer Leverkusen. El cuadro de la capital danesa estuvo cerca de quedarse la victoria, pero al 90+1' un autogol del griego Pantelis Hatzidiakos decretó la paridad. Marcha en el puesto 28 en la tabla.

El siguiente compromiso que tendrán 'los leones' será ante el Borussia Dortmund como local. El cuadro alemán llega invicto con cuatro puntos, luego del empate ante la Juventus (4-4) y el triunfo sobre Athletic Club (4-1). La fecha para este duelo será el martes 21 de octubre.

Para resumir, el Copenhague perdió de visita ante el Qarabag de Azerbaiyan por 2 a 0, en el partido válido por la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League. El lateral peruano Marcos López disputó los 90 minutos y se llevó una tarjeta amarilla.