Día Mundial de la Traducción: Así ayuda Google y la IA a los usuarios a comunicarse en diferentes idiomas

En un mundo cada vez más interconectado, la traducción ha evolucionado más allá de un servicio, convirtiéndose en una herramienta esencial para el acceso a la información y la inclusión. En el marco del Día Mundial de la Traducción, Google comparte sus avances impulsados por inteligencia artificial que buscan romper las barreras del idioma y acercar a las personas en su vida diaria.

Desde traducir un menú en un viaje, hasta participar en reuniones internacionales o aprender nuevas expresiones en otro idioma, las herramientas de Google impulsadas por IA permiten que la traducción deje de ser una barrera y se convierta en un recurso cotidiano, accesible y útil para todos.

Diálogos fluidos con Google Traductor: además de traducir texto, Google Traductor ha evolucionado para facilitar la comunicación en tiempo real. Su función de traducción instantánea en vivo permite mantener conversaciones fluidas en más de 70 idiomas. Es ideal para viajeros o reuniones improvisadas. Además, la práctica personalizada con IA ayuda a los usuarios a mejorar sus habilidades de conversación con ejercicios interactivos, actuando como un tutor personal.

Con estas herramientas, Google reafirma su compromiso de hacer que la información sea universalmente accesible y útil, demostrando que la inteligencia artificial permite llevar esa misión más lejos, ayudando a que millones de personas puedan entenderse y aprender sin importar el idioma que hablen.

