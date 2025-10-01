Tragedia en el Callao: Choque múltiple deja un fallecido y 10 heridos

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una tragedia viste de luto a una familia y llena de preocupación a otras, pues un accidente múltiple provocado, presuntamente, por un camión dejó como saldo un fallecido y 10 heridos en el distrito de Mi Perú, en Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente se registró en la avenida Cusco, cuando un camión de servicio de bombeo de concreto perdió el control en una vía empinada, llevándose a su paso mototaxis y motocicletas.

Fuentes policiales informaron a Exitosa que se sospecha que la unidad sufrió un mal funcionamiento generando que se le vacíen los frenos. El vehículo se encontraba en la avenida con el cruce a la altura del jirón Trujillo cuando bajó a gran velocidad generando el accidente.

Como resultado quedaron 10 personas heridas, entre los que se encuentran cinco menores de edad, quienes fueron trasladados hasta el centro de salud más cercano y tienen pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Las tres cuadras donde se registró el accidente se encuentra cerrado, a la espera de la llegada de los peritos de criminalística y el representante del Ministerio Público, pues efectivos de la Policía Nacional del Perú se encuentran resguardando la zona.

Además, en la escena se observan las unidades siniestradas, entre las que están mototaxis, motocicletas autos particulares, con los signos del choque, algunos volcados y otros completamente destrozados, mientras que el camión se encuentra al lado de la avenida, también con rastros de lo sucedido.

Semáforo mal ubicado

Conductores aseguran que el siniestro vehicular se pudo haber evitado, pues no es la primera vez que se da un hecho similar en el lugar. Sumado a ello, responsabilizan a la inacción de las autoridades, pues aseguran que un semáforo mal ubicado pone en riesgo a conductores.

"Mañana más tarde también va a volver a pasar, porque ya pasó y sigue pasando. El semáforo es orden, sabemos que es orden, pero en ese lugar no puede estar (...) porque prácticamente estamos esperando la muerte ahí", detalló un conductor.

