Trump propone iniciativa de paz en Gaza: Hamás se reúne con mediadores y promete "estudiar con responsabilidad" el plan

El grupo islamista palestino Hamás participó de una reunión de alto nivel, la noche del último martes mediante sus negociadores con delegaciones del mencionado país, Turquía y Egipto. Ello, con la finalidad de evaluar el plan de paz en la Franja de Gaza, planteado por Donald Trump.

Hamás se reúne con mediadores

De acuerdo a una fuente citada por la cadena catarí Al Jazeera, este miércoles 1 de octubre, el encuentro entre los miembros de Hamás y los funcionarios de Qatar, Turquía y Egipto tuvo lugar anoche en Doha, capital del territorio qatarí.

Esta reunión se estableció en el contexto de "las discusiones técnicas para formular una posición final sobre el plan de Trump". Además, los negociadores de la facción palestina reiteraron el compromiso de "estudiarán con responsabilidad" la propuesta de 20 puntos del mandatario estadounidense.

Asimismo, indicaron que "trabajarán una respuesta oficial lo antes posible tras finalizar las consultas con las facciones palestinas".

¿En qué consiste el acuerdo de paz de Trump?

Esta propuesta fue presentada el lunes 29 de septiembre en la Casa Blanca por Donald Trump y cuenta con el aval del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En tal sentido el presidente de EE.UU. impuso a Hamás un plazo de "tres o cuatro días" para que dieran su respuesta a la iniciativa de paz.

La propuesta en cuestión prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a los gazatíes a través de las Naciones Unidas.

De igual manera, plantea el desarme en su totalidad de Hamás que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por la "Junta de la Paz". Esta sería capitaneada por el exprimer ministro del Reino Unido, Tony Blair.

También, este plan ofrece inmunidad e indulto para los líderes y miembros de Hamás, por lo que les promete la supervivencia y no la aniquilación total, como siempre ha pretendido Israel, y ha sido respaldado por numerosos países árabes, islámicos y europeos.

