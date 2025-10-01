PNP asegura que policía paraguaya no conocía el paradero de 'El Monstruo': "Nosotros lo ubicamos"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Cnel. PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Estafas y otras Defraudaciones (DIVIEOD), indicó que la policía paraguaya no conocía el paradero de Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo", aseverando, además, que fue la Policía Nacional del Perú (PNP) quien logró ubicarlo.

Durante el operativo empezado a tempranas horas del día en Carabayllo, el cual logró la desarticulación de la organización criminal "Los Sanguinarios de la Construcción", la autoridad policial salió en defensa de su institución, descartando que la Policía Nacional del Paraguay logrado la captura, en exclusividad, del líder de "Los Injertos del Cono Norte".

"Mi equipo lo ubicó y le dimos la información a la policía paraguaya"

Luego del operativo de allanamiento contra la vivienda de Adam Smith Lucano Cotrina, alias "Jorobado" , rival en el mundo del hampa de "el Monstruo", el oficial de la PNP aseveró ante los medios de comunicación que su equipo ubicó con anterioridad a Moreno Hernández y que dicha información fue brindada en su momento a sus pares paraguayos.

"Paraguay no sabía donde estaba 'el Monstruo' y el Sr. Luis Gustavo López Velásquez -Jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional del Paraguay- confirma que fui yo, a través de mi equipo, que lo ubicamos y le dimos la información, no quiero utilizar un término peyorativo respecto a eso (...) ellos no sabían dónde estaba", enfatizó.

En ese sentido, mencionó que el dato fue remitido a las autoridades paraguayas en febrero último, así como a la Fiscalía, más una serie de elementos probatorios que comprobaban la ubicación del prontuario.

Policías relacionados con la delincuencia

Un nuevo caso de conexión entre la PNP y la delincuencia fue revelado en el operativo de la mañana de hoy, miércoles 1 de octubre, y es que el propio coronel Cruz Chamba comentó que dos efectivos, uno de la BRECC de San Juan de Lurigancho y otro de la División de Homicidios, tienen relación con "Los Sanguinarios de la Construcción". Agregó que, sobre ambos no recae la orden de detención preliminar.

"Aparentemente, estarían brindando información respecto a la actividad criminal, facilitando la actividad criminal. Entonces brindan información, facilitan ciertos mecanismos y ciertas dinámicas de la actividad criminal", señaló.

Otro relevante caso fue del propio alias "el Monstruo", quien durante su detención en Paraguay aseveró que la PNP lo protegía "siempre" y que "sus competencias" - como alias "Jorobado" - tenían dominada a la Policía Nacional del Perú.

Finalmente, sobre las versión de los policías paraguayos de desbloquear allá los cuatro celulares incautados a Moreno Hernández, respondió que "da igual que lo hagan en Paraguay o en Perú". Dicho deslacrado permitirá confirmar los vínculos de organizaciones criminales con policías.