Milei autoriza el ingreso a la Argentina de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares

El último martes 30 de setiembre el presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto de urgencia que autoriza a las tropas del ejército de los Estados Unidos a ingresar a su territorio para realizar ejercicios militares. Este permiso tendrá una vigencia de 30 días.

Ejercicios de tres países

A través del decreto 697/2025, el Gobierno de la Argentina precisa que estos ejercicios están contemplados en el proyecto de ley del Plan Anual de Ejercicios Combinados. Estos están fechados para realizarse entre el 1 de setiembre del presente año y el 31 de agosto del 2026, y contará también con la participación de Chile.

"Que el Ejercicio 'Tridente' comparte la experiencia acumulada por las Fuerzas Navales Especiales de los Estados Unidos en operaciones combinadas, tanto en contextos de combate como en asistencia humanitaria, constituyendo un recurso invaluable para potenciar nuestras capacidades nacionales", señala el texto.

Decreto de urgencia firmado por Milei.

Los soldados estadounidense ingresarán al territorio argentino el 20 de octubre y permanecerán hasta el 15 de noviembre próximo. De no participar en estas acciones, afectarían de forma significativa el adiestramiento naval en operaciones combinadas con las fuerzas navales del país norteamericano.

"La participación de la Argentina en el Ejercicio 'Tridente' señala su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional, mejorando su reputación como socio, y ayudará a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las fuerzas argentinas en futuras operaciones multinacionales", indica.

Ingresarán a tres bases en Argentina

El documento precisa que la Armada estadounidense podrá ingresar a las bases navales de Mar de Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, para prácticas tanto en tierra como en mar. Se busca intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional.

"Comparte la experiencia acumulada por las Fuerzas Navales Especiales de EE.UU. en operaciones combinadas, tanto en contextos de combate como en asistencia humanitaria, constituyendo un recurso invaluable para potenciar nuestras capacidades nacionales", manifiesta.

Por otra parte, el mandatario argentino tiene previsto realizar otro viaje a suelo estadounidense el 14 de octubre para encontrarse con Donald Trump. Esto en medio de la campaña electoral legislativa y municipales.

De tal manera, las fuerzas navales de Estados Unidos podrá ingresar a la Argentina para realizar ejercicios militares, luego de que Javier Milei firmara un decreto de urgencia que lo autoriza. Las tropas estadounidenses participarán en acciones junto con sus pares rioplatenses y chilenos entre octubre y noviembre de este año.