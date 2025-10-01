01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 1 de octubre se celebra el 'Día del adulto mayor' y con ello llega una buena noticia. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que desde el día 6 del "mes morado" se iniciarán en todo el país el cobro de la quinta subvención bimestral del año, de S/350, de la Pensión 65.

Pago de Pensión 65 en octubre 2025

Según la entidad liderada por la ministra Fanny Montellanos, más de 800 mil adultos mayores accederán al cobro de esta subvención que como se recuerda aumentó de S/250 a S/350 desde el primer día de junio del presente año en beneficio de aquellos que se encuentran en situación precaria y no poseen una manutención.

En ese marco, se precisó que 719 344 adultos mayores en situación de pobreza extrema, podrán cobrar el soporte económico a través de sus tarjetas de débito en cualquier cajero o agente Multired, ubicados en boticas, bodegas y negocios cerca a sus domicilios.

Mientras que otros 45 mil podrán cobrar en agencias del Banco de la Nación con su DNI y más de 800 lo harán en sus domicilios, incluyendo a los que han superado los 100 años. Otra modalidad de cobro será a través del despliegue de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), más conocidos como "carritos y avioncitos pagadores", que llevarán el soporte económico a los puntos más distantes del Perú.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Además de la subvención económica, Pensión 65 del Midis también brinda a sus usuarios una atención diferenciada en los centros de salud de cada localidad a través del servicio "Te acompaño". Para consultar si accedes al monto de S/350 en octubre, solo necesitas tu número de DNI. Sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial del programa o al siguiente LINK.

del programa o al siguiente LINK. Ingresa tu número de DNI.

Digita los 4 dígitos de la imagen.

Verifica si estás en el padrón de beneficiarios de octubre 2025 solo dando clic en el cuadro de "Buscar".

A su vez, Midis resalta que para asegurar que los usuarios de Pensión 65 puedan hacer un buen uso de la tarjeta de débito y cobrar la subvención sin mayor dificultad, reciben diversas capacitaciones por parte de cada unidad territorial del programa de dicha cartera ministerial.

Finalmente, revela que el mayor número de adultos mayores con la cobertura integral de Pensión 65, se encuentra en Cajamarca, con 90 325 usuarios. La lista continúa con Lima (73 298), Puno (72 838), Piura (64 299), Cusco (58 470), Áncash (48 075), La Libertad (41 953), y Ayacucho (41 338).

Consultar el cronograma y el lugar de pagos de Pensión 65

Si estás afiliado al programa Pensión 65, y deseas saber cuándo y dónde recibirás la subvención económica bimestral que te corresponde, puedes acceder vía online al servicio digital habilitado por la entidad.

Puedes consultar con tu DNI o lugar de residencia AQUÍ.

Si eliges buscar según tu DNI, haz clic en la opción Buscar por DNI e ingresa tu número de tu documento de identidad. Finalmente, haz clic en Buscar para obtener los resultados.

Si escoges buscar según el lugar donde vives, haz clic en la opción Buscar por departamentos.

Por último, haz clic en Buscar para que aparezca la información que necesitas.

El Gobierno recuerda que el bono es gratuito y que no se necesita intermediarios. Es así que se reveló que desde el 6 de octubre los usuarios podrán acceder al cobro de su Pensión 65.