Corte de agua este jueves, 2 de octubre: AQUÍ los distritos que se verán afectados en Lima

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves, 2 de octubre, se realizarán cortes programados del servicio de agua potable en diversos distritos de la capital. Conoce todos los detalles de este suceso y qué zonas se verán afectadas.

¿Qué distritos sufrirá el corte de agua?

La empresa estatal precisó, a través de su canal de difusión en WhatsApp, que los cortes no afectarán a todo Lima, sino a zonas específicas, y que la duración del corte variará según el área. La entidad recomienda a los vecinos de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

A continuación te detallamos los distritos que sufrirán la interrupción temporal del servicio este jueves por trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios.

Corte en San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: Proyectos Especiales Chavín de Huántar. Cuadrante: A.H. Daniel Alcides Carrión, A.H. Villa Mercedes, Asoc. Villa Mercedes, A.H. Sargento Lores, A.H. Eduardo de La Piniella, Poder Judicial, Mercado Sarita Colonia, APV Los Álamos de Canto Grande, Asoc. Buenos Aires, A.H. Villa Hermoza, A.H. Jesús Oropeza Chonta, Coop. Mariscal Luzuriaga, APV Los Álamos (I) de Canto Grande, A.H. Las Delicias, A.H. Magisterial, A.H. Horacio Zeballos Gámez.

8:00 a.m. a 11:55 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 414.

En este distrito de Lima Este también habrá corte en Cuadrante: APV Ramón Castilla, A.H. Los Artesanos, Coop. Huancaray, Coop. La Unión, CE Ramiro Prialé, Agru. Ramiro Prialé II, A.H. PI Chavín de Huántar, Sector 5 de Mayo, A.H. La Villa Verde, AF Villa Gilary, A.H. PI Chavín de Huántar, Sector Fe y Alegría, Sector 30 de Agosto, PI Chavín de Huántar, Agru. Hospital Materno Infantil, Agru. Las Gardenias, Agru. Niño Jesús, PI Chavín de Huántar.

Mientras que de 8:00 a.m. a 10:35 p.m. del mismo día, el corte será en P.J. Proyectos Especiales.

Otra interrupción en Lima Este

En SJL también habrá corte del servicio por mantenimiento de válvula de diámetro nominal 350 mm en la línea de aducción del reservorio CR-56, desde la 1:00 p.m. del 2 de octubre hasta la 1:00 a.m. del viernes 3.

Sector 414. Av. Canto Grande, Av. República de Polonia, Av. Santa Rosa, Av. San Martín de Porres, Av. Villa Hermosa, Jr. Cirujanos y Jr. Navegantes. A partir de las 7:00 p.m. del 2 de octubre se abastecerá con camiones cisterna a los establecimientos de salud y compañías de bomberos comprendidos en el sector 414.

Es así como hasta el cierre de esta nota y como parte de sus trabajos para brindar calidad del servicio de agua potable en Lima, Sedapal programó cortes en SJL para este 2 de octubre.