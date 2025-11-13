José Palacios: "Mientras toda la PNP tiene chatarra como patrulleros, coroneles recibirán mejores vehículos"

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista y director de 'La Voz del Policía', José Palacios, criticó el estado de los patrulleros que utilizan los efectivos policiales en el país. "En los próximos días coroneles recibirán mejores vehículos", denunció.

Comodidades para coroneles

Mientras que los altos mandos cuentan con mejores sueldos y mayores comodidades, los buenos efectivos policiales que sí trabajan para la ciudadanía lo hacen desde condiciones deplorables.

En ese sentido, Palacios mencionó un caso que ilustra la realidad de la institución policial donde a mayor cargo, mayores comodidades sin que esto se traduzca en un beneficio para la ciudadanía.

Para ilustrarlo comentó que en la comisaría El Progreso en el distrito de El Agustino una pared de la dependencia policial cayó y destruyó los mobiliarios del lugar. Adicionalmente, comentó que diversas dependencias no cuentan con luz ni con agua, tal como la realidad del Perú.

"Mientras el suboficial cuando va de comisión le pagan el 50% después de cuatro o 5 meses, al oficial le pagan el 100%, S/360 diarios y van en los mejores hoteles, las mejores comidas. Es la realidad de nuestra Policía Nacional", indicó.

Autos de alta gama para los coroneles

Mientras que todo el territorio peruano vive a diario las consecuencias de la alta criminalidad, los efectivos policiales no cuentan con patrulleros ni en cantidad ni en buen estado para proporcionar el servicio de resguardo.

El gobierno del Perú denunció la adquisición de vehículos de alta gama para oficiales de la PNP. Entre estos, tenientes generales obtendrían autos de marca Audi y generales de la marca Toyota RAV4 2026, según la información de Palacios.

"Mientras toda la Policía Nacional, en costa, sierra y selva tienen esas chatarras como patrulleros, el día de hoy, mañana y pasado mañana los señores coroneles que incluso, a poco dos, tres meses ya pasan al retiro están recibiendo sus Toyota Corolla 2026", denunció Palacios.

El dinero destinado a la seguridad nacional de todo un país en manos de coroneles con autos de alta gama. Ello, mientras agentes policiales cuentan con chalecos antibalas vencidos, dependencias policiales a punto de derrumbarse, entre otras deficiencias.

Se trataría de 120 vehículos destinados a 120 policías con buenos cargos. Al momento, la institución policial no ha brindado sus descargos de este gasto.