Cusco: Más de 100 turistas se encuentran varados en Machu Picchu tras el trágico choque de trenes

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El choque frontal entre dos trenes de Inca Rail y Peru Rail, registrado este martes en la vía férrea hacia Machu Picchu, no solo dejó heridos y daños materiales: también provocó que más de 100 turistas y pasajeros quedaran varados en Aguas Calientes, sin soluciones inmediatas.

En llamadas a Exitosa, visitantes nacionales denunciaron que la empresa solo comunicó por megáfono la suspensión de todas las salidas hasta el miércoles 31 de diciembre.

"Estamos varadas más de cien personas y no nos dan solución. Hay quienes tienen vuelos internacionales hoy mismo o mañana, y nadie reconoce nada", relató una turista identificada como Sayuri.

Asimismo, los visitantes señalan que la situación se complica a cada minuto porque la vía férrea es la única ruta de acceso y salida de la zona, y la posta médica local no puede cubrir emergencias de gran magnitud.

"Hay muchos que tienen su paquete de ida y vuelta, hay niños, embarazadas... entonces, ahorita está todo un caos aquí en Aguas Calientes", agregó la visitante.

📰 #COMUNICADO:

Respecto al accidente ocurrido en la vía férrea Ollantaytambo - Machupicchu, los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo (#Mincetur), Cultura (@MinCulturaPe), y Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) informan a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/a7raD4XDWU — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) December 31, 2025

Denuncias contra las operadoras

Los pasajeros criticaron la falta de apoyo de las empresas concesionarias, alegando a que aún en este tipo de emergencias, parecen no tener un plan de contingencia para la ayuda y compensación al usuario afectado. Asimismo, según testimonios, podrían ser hasta 200 personas varadas, sin claridad sobre reembolsos o alternativas de transporte.

"Es una pena que Perú Rail siempre trate así a los extranjeros, peor a los locales que somos nosotros", S

El siniestro ocurrió en el sector de Qorihuayrachina-Pampacahua, kilómetro 82 de la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu. El impacto dejó a más de 50 heridos y la muerte del maquinista Roberto Cárdenas.

El Ministerio de Salud movilizó 12 ambulancias y brigadistas, mientras que el Ejecutivo activó la Red de Protección al Turista y anunció investigaciones administrativas contra las empresas operadoras. El Ministerio de Cultura ofreció facilidades para reprogramar o reembolsar boletos de ingreso a la ciudadela inca.

Informe preliminar confirma 2 fallecidos

Un reporte preliminar de emergencia del MINSA, al que tuvo acceso Exitosa, elevaría la cifra de víctimas: se registran 102 afectados en proceso de validación, con 100 lesionados y 2 fallecidos. Esta información preliminar confirma una segunda muerte, lo que agrava el balance del accidente y aumenta la presión sobre las autoridades y las empresas ferroviarias.

Reporte del Minsa confirma 2 muertes tras el accidente.

El choque de trenes en Machu Picchu se convierte en una crisis múltiple: heridos, fallecidos y cientos de turistas varados en Aguas Calientes sin apoyo.

Mientras el Gobierno despliega acciones de emergencia y anuncia investigaciones, los afectados denuncian abandono y exigen respuestas inmediatas. El desenlace de este caso marcará no solo la seguridad ferroviaria, sino también la confianza internacional en el turismo hacia la maravilla mundial.