Accidente ferroviario

Cusco: Más de 100 turistas se encuentran varados en Machu Picchu tras el trágico choque de trenes

El accidente entre trenes de Inca Rail y Peru Rail dejó cientos de pasajeros atrapados en Aguas Calientes. Usuarios denuncian falta de apoyo mientras un reporte del Minsa confirmaría una segunda muerte.

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 30/12/2025

El choque frontal entre dos trenes de Inca Rail y Peru Rail, registrado este martes en la vía férrea hacia Machu Picchu, no solo dejó heridos y daños materiales: también provocó que más de 100 turistas y pasajeros quedaran varados en Aguas Calientes, sin soluciones inmediatas.

En llamadas a Exitosa, visitantes nacionales denunciaron que la empresa solo comunicó por megáfono la suspensión de todas las salidas hasta el miércoles 31 de diciembre.

"Estamos varadas más de cien personas y no nos dan solución. Hay quienes tienen vuelos internacionales hoy mismo o mañana, y nadie reconoce nada", relató una turista identificada como Sayuri.

Asimismo, los visitantes señalan que la situación se complica a cada minuto porque la vía férrea es la única ruta de acceso y salida de la zona, y la posta médica local no puede cubrir emergencias de gran magnitud.

"Hay muchos que tienen su paquete de ida y vuelta, hay niños, embarazadas... entonces, ahorita está todo un caos aquí en Aguas Calientes", agregó la visitante.

Denuncias contra las operadoras

Los pasajeros criticaron la falta de apoyo de las empresas concesionarias, alegando a que aún en este tipo de emergencias, parecen no tener un plan de contingencia para la ayuda y compensación al usuario afectado. Asimismo, según testimonios, podrían ser hasta 200 personas varadas, sin claridad sobre reembolsos o alternativas de transporte.

"Es una pena que Perú Rail siempre trate así a los extranjeros, peor a los locales que somos nosotros",  S

El siniestro ocurrió en el sector de Qorihuayrachina-Pampacahua, kilómetro 82 de la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu. El impacto dejó a más de 50 heridos y la muerte del maquinista Roberto Cárdenas.

El Ministerio de Salud movilizó 12 ambulancias y brigadistas, mientras que el Ejecutivo activó la Red de Protección al Turista y anunció investigaciones administrativas contra las empresas operadoras. El Ministerio de Cultura ofreció facilidades para reprogramar o reembolsar boletos de ingreso a la ciudadela inca.

Informe preliminar confirma 2 fallecidos

Un reporte preliminar de emergencia del MINSA, al que tuvo acceso Exitosa, elevaría la cifra de víctimas: se registran 102 afectados en proceso de validación, con 100 lesionados y 2 fallecidos. Esta información preliminar confirma una segunda muerte, lo que agrava el balance del accidente y aumenta la presión sobre las autoridades y las empresas ferroviarias.

Reporte del Minsa confirma 2 muertes tras el accidente.
El choque de trenes en Machu Picchu se convierte en una crisis múltiple: heridos, fallecidos y cientos de turistas varados en Aguas Calientes sin apoyo.

Mientras el Gobierno despliega acciones de emergencia y anuncia investigaciones, los afectados denuncian abandono y exigen respuestas inmediatas. El desenlace de este caso marcará no solo la seguridad ferroviaria, sino también la confianza internacional en el turismo hacia la maravilla mundial.

