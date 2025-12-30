Mitzar Castillejos: Fiscalía añade delito por sicariato y homicidio calificado tras asesinato de periodista en Ucayali

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fiscalía recalificó la investigación por el asesinato del periodista Mitzar Castillejos por el delito de tentativa de homicidio calificado al de homicidio calificado y sicariato tras el inicio de la investigación.

Fiscalía añade delito a investigación

Tras el inicio de la investigación fiscal por el asesinato del periodista Mitzar Castillejos, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo añadió el delito por sicariato al ilícito de tentativa de homicidio calificado.

De esta manera, la indagación tras el ataque incluiría dos graves delitos ante la ocurrencia de evidencias que justifican imputar por ambos ilícitos contra los que resulten responsables.

Por lo pronto, la Fiscalía continúa realizando las diligencias necesarias e inaplazables como la toma de declaraciones a testigos, la práctica de pericias, recabo de información documental y de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia ubicadas en el punto y alrededores.

Con estas pruebas, se busca determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar tanto a los autores materiales del ataque como a los autores intelectuales que estarían involucrados.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía realiza diligencias contra los que resulten responsables de los delitos de homicidio calificado y sicariato en agravio del periodista radial Mitzar Castillejos, quien fue asesinado por disparos en Aguaytía, Ucayali.



✅ La Segunda Fiscalía... pic.twitter.com/QQ4xoNhoIe — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 30, 2025

Caso paso a Fiscalía Especializada en DD.HH.

Inicialmente, el caso estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad; sin embargo, el caso fue derivado hacia el subsistema de Derechos Humanos y contra el Terrorismo. Esta división asumió la competencia inmediata para continuar el caso con estándares de protección internacional para periodistas agraviados.

Con ello, los fiscales especializados en DD.HH. se trasladaron hacia Tingo María y Aguaytía, ciudad en donde ocurrió el asesinato. Los fiscales se trasladaron con personal policial de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ucayali.

Por su parte, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali coordinó con el Mecanismo Intersectorial del Ministerio de Justicia (Minjusdh) para facilitar el traslado del fallecido desde Lima a Aguaytía. Ello, como parte del compromiso con las investigaciones.

El trágico hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre cuando dos sicarios abordo de una motocicleta intentaron quitarle la vida cuando este se trasladaba a su programa informativo. En este realizaba presuntas irregularidades en la actual gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

Tras el ataque, Castillejos fue atendido en un hospital en Tingo María mas debido a la complejidad de su estado de salud fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, en Lima. En ambos nosocomios, la Fiscalía dispuso medidas de protección policial para el agraviado.