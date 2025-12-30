Ulises Villegas: Concejo Municipal de Comas aprobó la suspensión del alcalde por condena de seis años

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Al haberse confirmado su sentencia condenatoria de seis años en segunda instancia, el Concejo Municipal del distrito de Comas aprobó la suspensión del alcalde Ulises Beltrán Villegas Rojas. El burgomaestre de esta comuna fue encontrado culpable por el Poder Judicial del delito de colusión agravada.

Villegas suspendido formalmente

El documento del municipio que certifica la inhabilitación de Villegas Rojas, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, se ejecuta en aplicación del artículo 25°, numeral 5, de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972). Esta señala la suspensión automática de autoridades municipales cuando existen sentencias judiciales en segunda instancia.

De acuerdo al primer artículo, se aprueba la suspensión mientras se ejecuta la sentencia judicial en su contra. Por otra parte, el artículo 2 señala que la Oficina de Tecnología se encargará de publicar el acuerdo en la web oficial de la Municipalidad Distrital de Comas.

El Concejo Municipal de Comas aprobó la suspensión del alcalde Ulises Beltrán Villegas Rojas, tras una sentencia condenatoria en segunda instancia por delito doloso



El escrito cuenta con la firma de la teniente alcaldesa Carmen Mónica Acuña Jara, quien quedará a cargo de la alcaldía por lo que resta del actual periodo. También puso su rúbrica el gerente municipal Guillermo Napoleón Huerta Zabal, formalizando así la supresión del cargo de Ulises Villegas.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la sentencia de seis años contra el funcionario comeño, así como de otros implicados. Fue encontrado culpable de colusión agravada cuando ejercía cargos públicos y se ha pedido su ubicación inmediata para que cumpla con su condena.

Sentencia de Ulises Villegas

El pasado 1 de diciembre se confirmó la sentencia contra la autoridad edil y a pedido del despacho fiscal, se dispuso su ubicación y captura para su internamiento inmediato en un establecimiento penitenciario. Villegas Rojas junto a otros funcionarios, defraudaron al Estado en la ejecución de una obra en el distrito, según el fiscal Béder Dávila.

La obra 'Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz' fue ejecutada por la empresa UDEL Group en 2017. Estas iban a beneficiar a vecinos de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante, sin embargo, presentó graves deficiencias y una defraudación que superaba los 300 mil soles.

Oficialmente, Ulises Villegas Rojas ha sido suspendido por la Municipalidad de Comas, luego de que su Concejo emitiera un documento en el que lo certifica. Esto se da luego de que se ratificara en segunda instancia la sentencia de seis años por colusión agravada.