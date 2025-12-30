Universitario se despidió del volante chileno Rodrigo Ureña reconociendo su aporte: "Gracias eternas"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este martes 30 de diciembre se hizo oficial la salida de Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes, tras tres temporadas juntos. El cuadro crema se despidió del volante chileno por su participación en el tricampeonato y le deseo lo mejor en su carrera, que seguiría en el fútbol de Colombia.

Pilar en el tricampeonato

A través de sus redes sociales, el elenco de Ate reconoció el aporte que tuvo el volante chileno durante los últimos tres años. Desde su llegada se convirtió en un pilar en el mediocampo merengue, convirtiéndose en uno de los valores más altos tanto para Jorge Fossati como para Fabián Bustos.

"Gracias eternas, Rodrigo. Agradecemos a Rodrigo Ureña Reyes por su garra, entrega y profesionalismo, fundamentales en la obtención de nuestro tricampeonato 2023-2024-2025. ¡Éxitos en sus próximos retos!", indica el pronunciamiento de la 'U' en sus canales oficiales.

Posterior a este anuncio, el cuadro estudiantil compartió un video donde se aprecian los mejores momentos que tuvo Ureña con su camiseta. Se le ve en momentos claves, como el título ganado en el estadio Alejandro Villanueva, la obtención del bicampeonato y el más reciente de este año, cerrando una etapa prolífica para él en Perú.

A pesar de que al volante chileno le quedaba un año de contrato, rescindió el mismo con el objetivo de cambiar de aires para el 2026. El destino del jugador de 32 años estaría en Colombia, negociando desde hace semanas con Millonarios FC y que según información de algunos periodistas, estaría por concretarse.

Los números de Ureña con Universitario

Desde su llegada para la temporada 2023 proveniente de Deportes Tolima, llegó a disputar 99 partidos, marcando dos goles y dando seis asistencias. La campaña del 2024 estuvo ausente por varias jornadas, debido a un desgarro miofascial que lo alejó de las canchas por seis fechas.

En la actual, fue suspendido por cinco jornadas luego de ser señalado de insultar a uno de los árbitros durante el partido con Alianza Lima en el estadio Monumental. Recibió cinco partidos de castigo, regresando para los últimos encuentros del Clausura, cuando los cremas lograron su tercer título nacional consecutivo.

Rodrigo Ureña y Universitario separarán sus caminos, luego de que el equipo crema confirmara la salida del volante chileno. En redes sociales, agradeció el aporte que el 'pitbull' dio para la consecución del tricampeonato y deseándole lo mejor en su carrera, que continuaría en el fútbol colombiano.