Vecinos de Boca del Río denuncian obra inconclusa que genera molestia y caos vehicular en verano

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La obra de mantenimiento y asfaltado ejecutada por el Gobierno Regional de Tacna en Boca del Río genera creciente molestia entre los vecinos, quienes denuncian bloqueos de vías, falta de información y perjuicios directos a pocas horas de la celebración de Año Nuevo

El problema se concentra en la avenida Los Delfines, arteria principal del balneario, cerrada nuevamente el 30 de diciembre, lo que impide el ingreso vehicular a viviendas y comercios.

El retraso de la obra regional bloquea accesos, afecta el tránsito y genera preocupación en plena temporada alta.

Según los residentes, los trabajos debieron culminar el 15 de septiembre; sin embargo, continúan inconclusos en plena temporada alta. Fredy Coparí, vecino de la zona, señaló que la situación afecta la vida cotidiana y la seguridad de las familias.

"La verdad, muy preocupante estos trabajos de mantenimiento a las calles y avenidas de Boca del Río, que a la fecha están inconclusos", declaró Fredy Coparí en entrevista radial.

Calles cerradas y viviendas afectadas



Durante las fiestas de Navidad, muchos residentes llegan desde la ciudad de Tacna para iniciar la temporada de verano, y la aplicación de una capa de emulsión tipo brea obligó a los vecinos a trasladar muebles y electrodomésticos a pie hasta sus domicilios, mientras que los vehículos fueron dejados en las inmediaciones de la comisaría, ante la ausencia de zonas de estacionamiento temporal.

De acuerdo con los testimonios, la obra no contempló medidas de mitigación para los residentes de la primera fila, desde la playa Las Conchitas hasta El Planchón

"No se nos ha comunicado absolutamente nada y, para colmo, no hay planes de contingencia sobre dónde dejar los vehículos durante el tiempo que las vías permanezcan cerradas", afirmó Coparí



Riesgo en temporada alta



Vecinos advierten que el flujo de más de 40 mil personas durante el 31 de diciembre y 1 de enero podría colapsar las vías alternas, generando congestión y riesgos para adultos mayores y visitantes. Además, cuestionan la naturaleza del trabajo ejecutado, pues no se trata de un asfaltado integral, sino de capas compactadas de afirmado, emulsión y arena.

En ese contexto, Coparí expresó su preocupación por la calidad final del proyecto y por la prisa de última hora.

"No hay que ser ingeniero para darse cuenta de que, una vez echada esta capa, no se puede exponer al libre tránsito", sostuvo Fredy Coparí.

Pese a los anuncios, los vecinos mantienen su preocupación y piden fiscalización de la Contraloría y el Ministerio Público. Consideran que la obra en Boca del Río refleja improvisación y falta de criterio, profundizando la molestia de una población que Boca del Río, obra, molestias inmediatas y duraderas en uno de los balnearios más concurridos de la región.