Ventanilla: Madre de familia y sus dos menores hijos fueron arrollados por camioneta

Un lamentable hecho ha quedado registrado en video, luego de que una madre de familia y sus dos menores hijos sufrieran un accidente vehicular en Ventanilla. Un camioneta que intentó ingresar a la calle de una urbanización los arrolló al no respetar su carril, dejando a las tres personas heridas.

Maniobra imprudente del conductor

Las cámaras de seguridad colocadas en una esquina que da acceso a la urbanización Los Jardines evidenció como el conductor identificado como Javier Melchor Espinal cometió una maniobra imprudente. Saliéndose del carril pasó por la vía de los transeúntes, embistiendo a las tres personas que caminaban.

Pese a dar un giro hacia la izquierda, el hombre que iba al volante no desaceleró y ni siquiera volteó por donde le correspondía. La madre y sus hijos al notar la presencia del vehículo, se detuvieron, aunque esto no evitó que los impacte de forma frontal e incluso, pasando por encima de uno de los menores.

La progenitora solo recibió el primer embiste de la camioneta y al ver que su vástago se llevó la peor parte, quedando tendido en el terreno arenoso, trató de auxiliarlo. Por su parte, Melchor Espinal recién se bajó de su automóvil segundos después del accidente y trató de socorrer a los agraviados.

Tras la ayuda que prestó, el conductor del vehículo cargó al menor que recibió el mayor daño y lo metió, llevándolo hasta el Hospital de Ventanilla para que sea atendido de emergencia. La madre y su otro hijo lo acompañaron para que les revisen los golpes que sufrieron.

Estado de los agraviados

Tanto la mujer como los dos infantes han quedado bajo observación en diversos centros de salud debido a la gravedad de las lesiones que presentaron. Los médicos evalúan las heridas internas que sufrió el menor de ocho años, por quien pasaron las ruedas del automóvil.

Al contar con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), la atención se realiza sin contratiempos. Por su parte, Javier Melchor Espinal se encuentra detenido en la Comisaría de Ventanilla, mientras se investigan las causas del accidente y si hubo algún problema mecánico que provocó su imprudente maniobra.

