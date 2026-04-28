Jóvenes afectados por suspensión de Beca Bicentenario 2026 exigen decisión política al gobierno: "Hay un crédito suplementario"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La incertidumbre crece entre los jóvenes que esperaban acceder a la Beca Generación del Bicentenario 2026. En entrevista con Exitosa, Anthony García, uno de los postulantes afectados, cuestionó la falta de acción del Gobierno frente a una situación que, según afirma, ya tiene una posible solución técnica.

"Ahora, acá lo que está faltando es, ya evidentemente es decisión política, porque ya hay un mecanismo que nos podría permitir continuar y es el crédito suplementario específicamente para la beca Generación Bicentenario", señaló.

Para el estudiante, la paralización del programa no responde a una imposibilidad económica, sino a la ausencia de voluntad política para ejecutarlo. García explicó que incluso existen avances en el ámbito legislativo.

"Ya tenemos varios congresistas que se han comprometido a levantar la voz para solicitar este crédito suplementario específicamente para la beca Generación Bicentenario", sostuvo, mostrando cierta expectativa ante una eventual respuesta desde el Parlamento.

Oportunidades en riesgo

El impacto de la suspensión ya es tangible. El propio García relató que ha perdido una de las oportunidades académicas que había conseguido tras un exigente proceso de admisión internacional. "Ya perdí una, New York University", lamentó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Anthony García, aspirante a la Beca Generación del Bicentenario, señaló que el Gobierno evidencia una falta de decisión política ante la postergación del programa. En ese sentido, indicó que la aplicación de un crédito... pic.twitter.com/0jBkcXZZj3 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 28, 2026

Asimismo, detalló que aún mantiene opciones vigentes, pero con plazos ajustados. "Washington University, tengo hasta el primero de mayo, igual tengo que pagar un feed de 200 dólares, así como mi compañero", explicó.

En su caso, también fue admitido en la Universidad de Michigan, donde ya había confirmado su ingreso. Sin embargo, la falta de financiamiento le impide avanzar. "Lo único que me está deteniendo ahorita es demostrar que puedo pagar", precisó, evidenciando la urgencia del problema.

Los estudiantes exigen ser escuchados

Los estudiantes también han buscado acercamientos con las autoridades. García contó que tenían expectativas de dialogar con la ministra de Educación durante su citación en la Comisión de Educación del Congreso.

"El día de hoy la ministra de Educación estaba citada para la comisión de educación, teníamos expectativa, queríamos ir, al menos parar en la puerta y saludarla quizás, y que nos vea, que somos reales, que estamos ahí", expresó.

Para los postulantes, más allá de cifras y presupuestos, se trata de historias concretas que podrían truncarse. La situación de los aspirantes a la Beca Bicentenario refleja un choque entre la administración pública y los tiempos del sistema educativo internacional. Mientras las oportunidades comienzan a cerrarse, los jóvenes insisten en que la solución existe y depende únicamente de una decisión política.