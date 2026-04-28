Pronabec asegura que beneficiarios de Beca Bicentenario no serán afectados: "Sus estudios van a ser cubiertos hasta el final"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, el asesor de la Dirección Ejecutiva de Pronabec, Juan Antonio Silva, aseguró que los beneficiarios de la Beca Bicentenario no serán afectados pese a la crisis presupuestal. Según indicó, sus estudios estarán cubiertos hasta el final y se garantizará el cumplimiento de ese compromiso.

Beneficiarios de Beca Bicentenario recibirán apoyo

En un contexto en el que el Programa de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que no se realizará una nueva de Beca Generación del Bicentenario este año, Silva Sologuren manifestó que se identificó que el presupuesto "no alcanzaba si quiera para cubrir todas" estas subvenciones que ya habían sido adjudicadas.

Agregó que frente a este escenerio "adverso desde lo presupuestal" frente a la institución "desfinanciada" que heredaron subrayó que lo primero que tenían que hacer era "evitar la morosidad de los beneficiarios de la Beca Bicentenerio".

"Entendemos la indignación, entendemos la molestia, pero estamos perdiendo en lista a personas similares a las que están reclamando que ya habían ganado la beca y que cuando hemos llegado no tenían asegurado el pago total de sus estudios. Eso es lo principal que había que cubrir, respecto a los aspirantes a la Beca Bicentenerio, las disculpas como Estado peruano", expresó.

En tal sentido, indicó que es necesario reconocer, aunque "no somos responsables", los "errores que se han cometido en materia comunicacional". "Nos parece lo más correcto y lo mínimo que podemos hacer", enfatizó.

"Lo mínimo que también podemos hacer es garantizar que los becarios de la Beca Generación Bicentenario que sus estudios van a ser cubiertos. Estamos cometiendo un par de errores, no se trata de un número de becas, no se trata de incrementarlas de manera artificial porque podemos estar en un escenario similar al que estamos ahora", refirió.

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