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Pronabec pide calma a jóvenes aspirantes de suspendida Beca Bicentenario: "Estamos trabajando"

En declaraciones a Exitosa, el asesor de la Dirección Ejecutiva de Pronabec, Juan Antonio Silva, pidió tranquilidad a los jóvenes aspirantes de la suspendida Beca Bicentenario.

Pronabec a jóvenes aspirantes de suspendida beca bicentenario
Pronabec a jóvenes aspirantes de suspendida beca bicentenario Composición Exitosa

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/04/2026

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En declaraciones a Exitosa, el asesor de la Dirección Ejecutiva de Pronabec, Juan Antonio Silva, pidió tranquilidad a los jóvenes aspirantes de la suspendida Beca Bicentenario y aseguró que vienen trabajando de la manera más técnica, seria y responsable para atender esta situación.

Destacó que la institución está atendiendo este problema originado por "un ofrecimiento que no tenía sustento presupuestal".

 

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