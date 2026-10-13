Papa León presentaba un tumor maligno: "El término carcinoma da cuentas", señala cirujano

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa León XIV y en donde se le halló un cáncer pulmonar, el cirujano oncológico Luis Torres Gil se refirió sobre la adenocarcinoma detectada, una figura que estaba considerada por sus médicos tratantes, tomando como antecedente el procedimiento quirúrgico previo a su operación.

Según el reporte oficial del Vaticano, el sumo pontífice permaneció en el quirófano durante unas tres horas y la operación duró aproximadamente 90 minutos. Posteriormente, tal como exige esta clase de cirugías, el santo padre estuvo bajo observación, para luego iniciar su proceso de reposo en el nosocomio.

¿Qué es una adenocarcinoma pulmonar?

Como parte de la operación llevada a cabo este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli, a León XIV también se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, a través de una cirugía videoasistida, a consecuencia del nódulo en el pulmón inicialmente diagnosticado.

Frente al anuncio de la lesión cancerígena detectada, el médico oncólogo brindó detalles de la adenocarcinoma detectada. En ese sentido, confirmó que se trata de un tumor maligno, motivo por el cual era necesaria y urgente la intervención.

Si bien es cierto que la Santa Sede indicó que la operación ha sido "exitosa", el médico fue cauto debido a que el tumor extirpado será sometido a estudios, a fin de saber su grado y la terapia que deberá cumplir el santo padre.

"El término carcinoma da cuentas de que esto es maligno y por eso se ha hecho una cirugía de esta envergadura (...) ha sido por esta vía que se llama mínimamente invasiva, por una toracoscopia, que también se realizan en nuestro país y permite una recuperación más rápida y la extirpación total de este lóbulo, la cual debe ser analizada por el anatomopatólogo y con eso ya da cuenta de muchas características más y ver qué tratamiento posterior hay que llevar", señaló a Exitosa.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En comunicación con 'Contra el Tráfico', el cirujano oncológico Luis Torres Gil, precisó que el término carcinoma se refiere a un tumor maligno, tras lo encontrado en el papa León XIV, a quien se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Agregó que ahora se harán análisis para saber qué tratamiento llevará, que podría ser quimioterapia o radioterapia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 13, 2026

Actividades oficiales canceladas hasta el 20 de octubre

En la previa, el Vaticano informó que todas las actividades del papa León XIV han quedado canceladas hasta el próximo martes 20 de octubre, teniendo en cuenta que en un principio iba a estar con descanso médico por siete días, debido al nódulo pulmonar inicialmente detectado.

No obstante, con el cáncer al pulmón recientemente detectado, este período podría ampliarse. Desde Roma, señalan que las próximas horas serán claves para poder determinar el tiempo de reposo, el tratamiento a realizar y si es que estará en condiciones para visitar Sudamérica en noviembre próximo.

Como se recuerda, Robert Prevost tiene en agenda estar en esta parte de la región entre el 6 y el 17 de noviembre, iniciando en Uruguay, pasando por Argentina, para finalmente llegar a las ciudades peruanas de Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Nuestro país está a la expectativa de su proceso de recuperación. Fieles católicos empiezan a asistir a diversas iglesias a orar por su salud y recuperación.