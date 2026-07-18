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Lluvia de goles

Inglaterra se queda con el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026 tras aplastar 6-4 a Francia en un partidazo

La selección de Inglaterra se quedó con el tercer puesto de la Copa del Mundo tras aplastar 6-4 a Francia en un partidazo. Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka con un triplete y Jude Bellingham anotaron los goles.

Inglaterra se queda con el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026
Inglaterra se queda con el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026 (Foto: Selección de Inglaterra)

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/07/2026

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La selección de Inglaterra se quedó con el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 tras aplastar 6-4 a Francia en un partidazo. Los goles de los británicos fueron de Declan Rice ,Ezri Konsa, Bukayo Saka con un triplete y Jude Bellingham.

Por su parte, las anotaciones de 'Les Blues' fueron de Kyliam Mbappé, quien anotó un doblete, Bradley Barcola y Ousmane Dembelé. Michael Olise tuvo un par de opciones claras frente al arco británico, pero el gol le fue esquivo.

Francia vs. Inglaterra: MINUTO A MINUTO

Pitazo final. Se acaba un partidazo en el que Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se lleva el tercer lugar del Mundial 2026

90 + 8' | ¡Hey Jude dice presente!

Jude Bellinghman anota el 6-4 tras una magistral jugada.

90 + 6' | Apareció el 'Mosquito' para descontar

Ousmane Dembelé descuenta y firma el 5-4 a favor de los franceses.

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88' | ¡GOOOOL de Inglaterra desde los 12 pasos!

Bukayo Saka anota su hat-trick y firma el 5-3 a favor de los brit´ánicos.

81' | ¡No puede ser Olise! ¡Estabas solo!

Michael Olise tuvo el empate pero la falló adelante del arco.

74' | ¡Ufff el balón pasó cerca!

Michael Olise lanzó el esférico hacia portería rival y pasó cerca.

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66'| ¡Golazo de Francia!

Kylian Mbappé anota el 4-3 y los galos se acercan a Inglaterra en el marcador. Ya lleva 10 goles en esta Copa del Mundo.

63' | Dembelé pateó muy despacio

Ousmane Dembelé disparó un tiro muy despacio que controló sin mayor peligro el golero Henderson.

57' | Enorme atajada de Henderson y evita el tercer gol de Francia

El portero de los 'tres leones' evitó el nuevo descuento de los 'galos'

55' | ¡Bradley Barcola marcó el segundo tanto de Francia!

Mbappé dio una buena habilitación a Barcola y este respondió bien tras quedar mano a mano ante la portería inglesa.

50' | Rabiot casi sorprende a Henderson

Adrien Rabiot disparó de primera a la portería inglesa, pero el esférico se va desviado.

48'| Apareció Mbappé para el descuento de Francia

Kylian Mbappé anota el primer tanto de la escuadra gala y por ahora se convierte en el goleador del Mundial 2026 con 9 goles.

Inicia el segundo tiempo. Los equipos ya están de retorno al campo de juego.

Final del primer tiempo. Inglaterra se va a los vestuarios con la ventaja ante Francia.

45 + 1' | ¡Inglaterra está imparable!

Bukayo Saka anota su doblete y los ingleses vapulean 4-0 a los franceses.

36' | ¡GOOOL de Inglaterra! ¡Ya es goleada!

Bukayo Saka anota el 3-0 a favor de Inglaterra y celebra su afición.

35' | Monumental paradón de Henderson

'Kiki' realizó una gran jugada individual, pero no logró descontar para Francia.

33' | Latigazo de Rashford frenado por Maignan

El golero francés atajó bien un misil de Marcus Rashford.

28' | Por poco descuenta Francia

Mbappé tuvo el 2-1 en sus pies pero Guehi defendió de gran manera el arco inglés.

25' | Finaliza la pausa de hidratación

Las selecciones retornan al césped para continuar con el duelo

23' | Pausa de hidratación

Los jugadores de ambas escuadras aprovechan para recibir indicaciones de sus técnicos.

22' | ¡Uff por poco!

Kylian Mbappé intentó sorprender el arco inglés, pero el balón se va un poco ancho. 

18' | ¡GOOOOL de Inglaterra!

Tras un buen centro de Declan Rice Ezri Konsa anotó el segundo tanto de Inglaterra.

11'| Gol anulado para Inglaterra

Se anula un gol de Bukayo Saka por posición adelantada.

10' | Henderson ataja un buen disparo francés

Cherky intentó sorprender al guardameta inglés Henderson y este respondió bien.

6' | Rashford intenta en área rival

Marcus Rashford quiso generar peligro con un disparo en el pórtico de Maignan, pero Malo Gusto bloqueó la pelota y la mandó al tiro de esquina.

5' | Inglaterra se adueña del balón

El cuadro diriido por Thomas Tuchel impone condiciones y domina el juego.

3' | ¡GOOOOL de Inglaterra!

Declan Rice anota el 1-0 a favor de 'Los Tres Leones'.

Pitazo inicial. Ya rueda el balón en el Hard Rock Stadium en el duelo entre franceses e ingleses.

Francia vs. Inglaterra: alineaciones confirmadas

'Les Bleus' se perfilaban como los favoritos para levantar el trofeo y llevaba un paso arrollador, sin embargo, fueron anulados por España en la semifinal y cayeron 2-0. Mientras que, 'Los Tres Leones' estuvo a punto de tener el boleto al epílogo de la competición, pero Argentina volteó el partido de forma épica para dejar el marcador final 2-1.

  • Francia: Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernández, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué y Kylian Mbappé.
  • Inglaterra: Dean Henderson, Jarrell Quansah Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ivan Toney.

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