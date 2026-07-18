Inglaterra se queda con el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026 tras aplastar 6-4 a Francia en un partidazo

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Inglaterra se quedó con el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 tras aplastar 6-4 a Francia en un partidazo. Los goles de los británicos fueron de Declan Rice ,Ezri Konsa, Bukayo Saka con un triplete y Jude Bellingham.

Por su parte, las anotaciones de 'Les Blues' fueron de Kyliam Mbappé, quien anotó un doblete, Bradley Barcola y Ousmane Dembelé. Michael Olise tuvo un par de opciones claras frente al arco británico, pero el gol le fue esquivo.

Francia vs. Inglaterra: MINUTO A MINUTO

Pitazo final. Se acaba un partidazo en el que Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se lleva el tercer lugar del Mundial 2026

90 + 8' | ¡Hey Jude dice presente!

Jude Bellinghman anota el 6-4 tras una magistral jugada.

90 + 6' | Apareció el 'Mosquito' para descontar

Ousmane Dembelé descuenta y firma el 5-4 a favor de los franceses.

88' | ¡GOOOOL de Inglaterra desde los 12 pasos!

Bukayo Saka anota su hat-trick y firma el 5-3 a favor de los brit´ánicos.

81' | ¡No puede ser Olise! ¡Estabas solo!

Michael Olise tuvo el empate pero la falló adelante del arco.

74' | ¡Ufff el balón pasó cerca!

Michael Olise lanzó el esférico hacia portería rival y pasó cerca.

66'| ¡Golazo de Francia!

Kylian Mbappé anota el 4-3 y los galos se acercan a Inglaterra en el marcador. Ya lleva 10 goles en esta Copa del Mundo.

¿¡Y AHORA!? ¡¡GOL DE FRANCIA!!



Mbappé firmó su doblete para el 4-3 ante Inglaterra en Miami. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cxlnFmNuiE — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

63' | Dembelé pateó muy despacio

Ousmane Dembelé disparó un tiro muy despacio que controló sin mayor peligro el golero Henderson.

57' | Enorme atajada de Henderson y evita el tercer gol de Francia

El portero de los 'tres leones' evitó el nuevo descuento de los 'galos'

55' | ¡Bradley Barcola marcó el segundo tanto de Francia!

Mbappé dio una buena habilitación a Barcola y este respondió bien tras quedar mano a mano ante la portería inglesa.

50' | Rabiot casi sorprende a Henderson

Adrien Rabiot disparó de primera a la portería inglesa, pero el esférico se va desviado.

48'| Apareció Mbappé para el descuento de Francia

Kylian Mbappé anota el primer tanto de la escuadra gala y por ahora se convierte en el goleador del Mundial 2026 con 9 goles.

Inicia el segundo tiempo. Los equipos ya están de retorno al campo de juego.

Final del primer tiempo. Inglaterra se va a los vestuarios con la ventaja ante Francia.

45 + 1' | ¡Inglaterra está imparable!

Bukayo Saka anota su doblete y los ingleses vapulean 4-0 a los franceses.

¡¡¡PALIZA MUNDIAL!!! ¡¡DOBLETE DE SAKA PARA ANOTAR EL 4-0 DE INGLATERRA A FRANCIA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!



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36' | ¡GOOOL de Inglaterra! ¡Ya es goleada!

Bukayo Saka anota el 3-0 a favor de Inglaterra y celebra su afición.

¡¡¡DANCE, DANCE, DANCE!!! ¡¡Mal retroceso de Francia y definición de Saka para que Inglaterra esté goleando por 3-0 en Miami!!



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35' | Monumental paradón de Henderson

'Kiki' realizó una gran jugada individual, pero no logró descontar para Francia.

33' | Latigazo de Rashford frenado por Maignan

El golero francés atajó bien un misil de Marcus Rashford.

28' | Por poco descuenta Francia

Mbappé tuvo el 2-1 en sus pies pero Guehi defendió de gran manera el arco inglés.

25' | Finaliza la pausa de hidratación

Las selecciones retornan al césped para continuar con el duelo

23' | Pausa de hidratación

Los jugadores de ambas escuadras aprovechan para recibir indicaciones de sus técnicos.

22' | ¡Uff por poco!

Kylian Mbappé intentó sorprender el arco inglés, pero el balón se va un poco ancho.

18' | ¡GOOOOL de Inglaterra!

Tras un buen centro de Declan Rice Ezri Konsa anotó el segundo tanto de Inglaterra.

¡¡OTRO DURO GOLPE PARA FRANCIA!! Centro perfecto de Rice y cabezazo de Konsa para anotar el 2-0 de Inglaterra en Miami.



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11'| Gol anulado para Inglaterra

Se anula un gol de Bukayo Saka por posición adelantada.

10' | Henderson ataja un buen disparo francés

Cherky intentó sorprender al guardameta inglés Henderson y este respondió bien.

¡APARECIÓ HENDERSON!



El arquero inglés evitó el empate de Francia tras el remate de Cherki. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/O8MuOGDxKF — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

6' | Rashford intenta en área rival

Marcus Rashford quiso generar peligro con un disparo en el pórtico de Maignan, pero Malo Gusto bloqueó la pelota y la mandó al tiro de esquina.

5' | Inglaterra se adueña del balón

El cuadro diriido por Thomas Tuchel impone condiciones y domina el juego.

3' | ¡GOOOOL de Inglaterra!

Declan Rice anota el 1-0 a favor de 'Los Tres Leones'.

¡¡GOLAZO DE INGLATERRA!! Rice recuperó, se fue al ataque y metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Francia a los 2' minutos de juego.



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Pitazo inicial. Ya rueda el balón en el Hard Rock Stadium en el duelo entre franceses e ingleses.

Francia vs. Inglaterra: alineaciones confirmadas

'Les Bleus' se perfilaban como los favoritos para levantar el trofeo y llevaba un paso arrollador, sin embargo, fueron anulados por España en la semifinal y cayeron 2-0. Mientras que, 'Los Tres Leones' estuvo a punto de tener el boleto al epílogo de la competición, pero Argentina volteó el partido de forma épica para dejar el marcador final 2-1.