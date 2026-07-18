Inglaterra se queda con el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026 tras aplastar 6-4 a Francia en un partidazo

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/07/2026
La selección de Inglaterra se quedó con el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 tras aplastar 6-4 a Francia en un partidazo. Los goles de los británicos fueron de Declan Rice ,Ezri Konsa, Bukayo Saka con un triplete y Jude Bellingham.
Por su parte, las anotaciones de 'Les Blues' fueron de Kyliam Mbappé, quien anotó un doblete, Bradley Barcola y Ousmane Dembelé. Michael Olise tuvo un par de opciones claras frente al arco británico, pero el gol le fue esquivo.
Francia vs. Inglaterra: MINUTO A MINUTO
Pitazo final. Se acaba un partidazo en el que Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se lleva el tercer lugar del Mundial 2026
90 + 8' | ¡Hey Jude dice presente!
Jude Bellinghman anota el 6-4 tras una magistral jugada.
90 + 6' | Apareció el 'Mosquito' para descontar
Ousmane Dembelé descuenta y firma el 5-4 a favor de los franceses.
88' | ¡GOOOOL de Inglaterra desde los 12 pasos!
Bukayo Saka anota su hat-trick y firma el 5-3 a favor de los brit´ánicos.
81' | ¡No puede ser Olise! ¡Estabas solo!
Michael Olise tuvo el empate pero la falló adelante del arco.
74' | ¡Ufff el balón pasó cerca!
Michael Olise lanzó el esférico hacia portería rival y pasó cerca.
66'| ¡Golazo de Francia!
Kylian Mbappé anota el 4-3 y los galos se acercan a Inglaterra en el marcador. Ya lleva 10 goles en esta Copa del Mundo.
63' | Dembelé pateó muy despacio
Ousmane Dembelé disparó un tiro muy despacio que controló sin mayor peligro el golero Henderson.
57' | Enorme atajada de Henderson y evita el tercer gol de Francia
El portero de los 'tres leones' evitó el nuevo descuento de los 'galos'
55' | ¡Bradley Barcola marcó el segundo tanto de Francia!
Mbappé dio una buena habilitación a Barcola y este respondió bien tras quedar mano a mano ante la portería inglesa.
50' | Rabiot casi sorprende a Henderson
Adrien Rabiot disparó de primera a la portería inglesa, pero el esférico se va desviado.
48'| Apareció Mbappé para el descuento de Francia
Kylian Mbappé anota el primer tanto de la escuadra gala y por ahora se convierte en el goleador del Mundial 2026 con 9 goles.
Inicia el segundo tiempo. Los equipos ya están de retorno al campo de juego.
Final del primer tiempo. Inglaterra se va a los vestuarios con la ventaja ante Francia.
45 + 1' | ¡Inglaterra está imparable!
Bukayo Saka anota su doblete y los ingleses vapulean 4-0 a los franceses.
36' | ¡GOOOL de Inglaterra! ¡Ya es goleada!
Bukayo Saka anota el 3-0 a favor de Inglaterra y celebra su afición.
35' | Monumental paradón de Henderson
'Kiki' realizó una gran jugada individual, pero no logró descontar para Francia.
33' | Latigazo de Rashford frenado por Maignan
El golero francés atajó bien un misil de Marcus Rashford.
28' | Por poco descuenta Francia
Mbappé tuvo el 2-1 en sus pies pero Guehi defendió de gran manera el arco inglés.
25' | Finaliza la pausa de hidratación
Las selecciones retornan al césped para continuar con el duelo
23' | Pausa de hidratación
Los jugadores de ambas escuadras aprovechan para recibir indicaciones de sus técnicos.
22' | ¡Uff por poco!
Kylian Mbappé intentó sorprender el arco inglés, pero el balón se va un poco ancho.
18' | ¡GOOOOL de Inglaterra!
Tras un buen centro de Declan Rice Ezri Konsa anotó el segundo tanto de Inglaterra.
11'| Gol anulado para Inglaterra
Se anula un gol de Bukayo Saka por posición adelantada.
10' | Henderson ataja un buen disparo francés
Cherky intentó sorprender al guardameta inglés Henderson y este respondió bien.
6' | Rashford intenta en área rival
Marcus Rashford quiso generar peligro con un disparo en el pórtico de Maignan, pero Malo Gusto bloqueó la pelota y la mandó al tiro de esquina.
5' | Inglaterra se adueña del balón
El cuadro diriido por Thomas Tuchel impone condiciones y domina el juego.
3' | ¡GOOOOL de Inglaterra!
Declan Rice anota el 1-0 a favor de 'Los Tres Leones'.
Pitazo inicial. Ya rueda el balón en el Hard Rock Stadium en el duelo entre franceses e ingleses.
Francia vs. Inglaterra: alineaciones confirmadas
'Les Bleus' se perfilaban como los favoritos para levantar el trofeo y llevaba un paso arrollador, sin embargo, fueron anulados por España en la semifinal y cayeron 2-0. Mientras que, 'Los Tres Leones' estuvo a punto de tener el boleto al epílogo de la competición, pero Argentina volteó el partido de forma épica para dejar el marcador final 2-1.
- Francia: Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernández, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué y Kylian Mbappé.
- Inglaterra: Dean Henderson, Jarrell Quansah Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ivan Toney.