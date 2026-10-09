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Keiko Fujimori llegó a Trujillo para inspeccionar el penal El Milagro y supervisar el funcionamiento del Centro de Control

La presidenta Keiko Fujimori llegó a Trujillo para supervisar acciones contra el crimen organizado e inspeccionar el penal El Milagro, como parte de sus acciones contra el crimen y la delincuencia.

Keiko Fujimori llegó a Trujillo
Keiko Fujimori llegó a Trujillo (Difusión)

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/10/2026

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la región La Libertad para desarrollar diversas actividades en el marco de la lucha contra el crimen organizado. La mandataria arribó a Trujillo acompañada de los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia y Derechos Humanos.

Keiko Fujimori llegó a Trujillo para supervisar centro penitenciario

Como parte de su agenda, la jefa de Estado inspeccionará el establecimiento penitenciario El Milagro y supervisará el funcionamiento del Centro de Control. Asimismo, se presentarán los resultados de la requisa ejecutada durante la madrugada, como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad y combatir las actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

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