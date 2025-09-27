Docente en Junín bajo investigación por organizar peleas de box entre escolares

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un caso ocurrido en el colegio José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el distrito del Mantaro, provincia de Jauja, región Junín, ha generado una fuerte polémica entre padres, estudiantes y autoridades educativas.

El profesor de educación física Pablo Rivera Vivas fue señalado por supuestamente organizar enfrentamientos entre escolares usando guantes de boxeo durante las clases.

La situación se hizo pública tras la difusión de un video grabado por un alumno, en el que se observa a los estudiantes peleando. El material audiovisual circuló rápidamente entre los padres, quienes manifestaron preocupación por el riesgo al que fueron expuestos sus hijos. Para ellos, esta práctica fomenta la violencia y crea un ambiente escolar inseguro.

Los reclamos llegaron de inmediato. Decenas de padres se concentraron en la institución para exigir la destitución del docente.

"Queremos que lo retiren porque ya estamos cansados. El profesor es de Educación Física y su actitud pone en riesgo la integridad de los menores", declaró una madre a Buenos Días Perú de Panamericana Televisión.

Otra madre expresó su indignación señalando que estas prácticas "denigran a la institución educativa" y afectan la convivencia entre los alumnos, además de cuestionar la falta de ética profesional del docente.

Padres exigen sanciones inmediatas

Los padres consideran que este tipo de actividades no pueden justificarse como parte de la enseñanza deportiva. Aseguran que la supuesta dinámica impulsada por el profesor ha generado conflictos internos entre estudiantes y un clima de rivalidad que amenaza la convivencia.

Para ellos, la permanencia del docente constituye un riesgo, por lo que exigen su separación definitiva. Además, solicitaron a la dirección del colegio y a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Junín que se apliquen sanciones ejemplares para evitar la repetición de situaciones similares.

El malestar de los padres ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de reforzar la vigilancia de los métodos pedagógicos empleados en las instituciones educativas, en especial en áreas como educación física, donde la práctica deportiva debe estar vinculada al respeto, la seguridad y la salud de los estudiantes.

UGEL Junín abre investigación al docente

Ante la denuncia, la UGEL Junín inició una investigación formal para esclarecer los hechos. Denis Mucha, director de la entidad, informó que una comisión de convivencia escolar acudió al colegio para recoger testimonios de alumnos, directivos y revisar las evidencias disponibles, incluido el video difundido.

Los estudiantes implicados en el video declararon que solo estaban "jugando", restando gravedad al incidente. Sin embargo, la versión de los alumnos contrasta con la preocupación expresada por los padres, quienes sostienen que existió un riesgo evidente para la seguridad de los menores.

Actualmente, el docente continúa laborando bajo supervisión, mientras avanza la recopilación de información. Mucha precisó que el caso está en proceso de investigación y que se determinarán responsabilidades de acuerdo con los protocolos establecidos en casos de presunta agresión escolar.

El hecho ha generado un debate público en Junín sobre la importancia de promover prácticas deportivas seguras y éticas en la educación. Tanto las autoridades como los padres coinciden en que se debe garantizar un entorno pacífico y respetuoso, donde los escolares puedan desarrollarse sin riesgos ni exposición a la violencia.