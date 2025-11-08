Familia dedicada a la venta de choclo denuncia extorsión e intento de robo: Sujetos exigen S/ 100 mil mensuales

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de criminalidad y extorsión no deja libre a nadie, afecta a todos los niveles de la sociedad, tal es el caso de una familia dedicada a la venta al por mayor de choclos que sufrió un intento de robo y además, denuncian que son víctimas de esta terrible ola.

Cámaras de seguridad

Uno de los parientes sufrió un ataque, lo que sería un intento de robo. Cámaras de seguridad captaron el hecho que ha puesto en evidencia la organización de los maleantes para intentar lograr su cometido.

En imágenes se observa un vehículo de color dorado llegar hasta un parque, en Los Olivos, y es en un espacio vacío, en el frontis de una casa, que intenta estacionarse. Habiendo pasado tan solo segundos, llegaron tres sujetos a bordo de dos motocicletas, uno de estos llevaba una mochila de delivery. Es este último quien desciende para acercarse hasta la unidad.

Se ve un forcejeo entre el conductor y este individuo, pero el piloto decidió realizar una maniobra vehicular escapando del lugar. Por lo que los malhechores intentaron atraparlo, pero al no hacerlo, realizaron disparos contra la unidad, según informó el agraviado.

Son extorsionados

En diálogo con un equipo de Exitosa, una de las víctimas de estas amenazas, relató que desconocidos lo amenazan de atentar contra su familia, de no pagar la suma de 100 mil soles mensuales o en todo caso 1 millón de soles como único pago.

"Me están solicitando 100 mil mensual y si no recurro me quieren pedir 1 millón de soles, imposible, yo no cuento con esa plata (...) si no es así van a atentar contra mi familia y mis hijos", detalló.

Además, denunció el intento de robo de parte de los sujetos antes mencionados, que no dudaron en disparar contra el vehículo de uno de sus familiares, quien afortunadamente salió ileso. Agregó, que debido a la extorsión que sufren prefieren contratar seguridad, sin embargo, el día de los hechos no la tenían, lo que fue aprovechado por los delincuentes.

"Básicamente a asaltar, nosotros nos dedicamos al negocio de choclo, somos mayoristas en Santa Anita. Veníamos de trabajar, pero nos estaban haciendo reglaje, seguimiento y bueno pues, hemos sido víctimas", señaló.

La Policía Nacional del Perú viene investigando lo sucedido y sospechas que los atacantes podrían ser justamente quienes estarían tras de la extorsión que sufre la familia. Es así, como una familia dedicada a la venta de choclos al por mayor es víctima de extorsión y además, sufrieron un intento de robo.