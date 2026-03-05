05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) lanzó una herramienta útil y gratuita para saber cuántos vehículos están a tu nombre y evitar estafas. En esta nota de Exitosa te revelamos todos los detalles y el link de la plataforma digital.

Vehículos a mi nombre: Herramienta de la Sunarp

La inseguridad ciudadana sigue siendo un tema preocupante en el país. En ese marco, se dio a conocer el lanzamiento de una útil herramienta digital de la Sunarp que más que ser un trámite administrativo, se convierte en una defensa para el ciudadano contra la delincuencia y el fraude patrimonial: "Vehículos a mi nombre".

Con esa plataforma, las personas podrán conocer, de manera gratuita, la cantidad de vehículos con inscripción vigente a su nombre en el Registro de Propiedad Vehicular que administra la Sunarp. Esta iniciativa parte frente a casos que causan preocupación en el país, entre ellos:

Casos de transferencias no formalizadas.

El uso indebido del vehículo por terceros.

La vinculación involuntaria a hechos ilícitos.

La suplantación de identidad o registros fraudulentos.

¿Cómo acceder?: Link y pasos a seguir

A través de esta plataforma digital, los titulares pueden conocer los datos de sus vehículos inscritos, incluida la placa de rodaje y otros detalles registrales asociados. Entre los beneficios que destaca la Sunarp con esta herramienta está la prevención de contingencias legales, económicas y administrativas, tales como demandas, responsabilidad civil, multas o investigaciones penales vinculadas a un auto que el ciudadano ya no posee materialmente.

Para acceder a este servicio gratuito con disponibilidad 24x7, que brinda información en tiempo real y tiene 30 minutos de duración por consulta, aprobado por la Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N.º 00026-2026-SUNARP/SN, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa al siguiente LINK. Escoge el tipo de tu documento de identidad. Digita el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería. Ingresa un correo electrónico para que recibas la información pertinente. Verifica el código de validación que se te enviará al correo y finalmente, sigue los datos que se te piden.

Beneficios de "Vehículos a mi nombre"

La Sunarp también precisa que con esta plataforma gratuita podrás conocer de algún caso de transferencia por sucesión intestada o testamento donde el heredero muchas veces recién toma conocimiento de la titularidad sobre el bien, con la inscripción de la sucesión en el registro; así como decidir iniciar las acciones para su baja definitiva en el Registro cuando el vehículo robado no haya sido recuperado en el plazo legal.

Entre otros de sus beneficios están:

Fomentar una cultura de autocontrol registral.

Incrementar la confianza en el sistema registral.

Materializar el principio de servicio al ciudadano previsto en el marco normativo citado en el documento.

Vehículos a mi nombre: Conozca el nuevo servicio gratuito de Sunarp.

En un entorno digital donde el robo de identidad y los fraudes vehiculares están a la orden del día, realizar esta consulta gratuita a través de la plataforma lanzada por la Sunarp se vuelve importante para verificar cuántos vehículos están a tu nombre.