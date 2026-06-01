SJL: Acribillan a hombre cuando consumía bebidas alcohólicas a metros de su domicilio

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre volvió a sacudir el distrito de San Juan de Lurigancho. Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos a pocos metros de su vivienda, ubicada en la asociación Taller de los Niños. El crimen ocurrió cuando la víctima se encontraba en la vía pública compartiendo bebidas alcohólicas con dos mujeres, sin imaginar que sería atacada por un grupo de sujetos armados.

Asesinato por presunto ajuste de cuentas

La víctima fue identificada como Julio César Casanova Silva. Según las primeras investigaciones, recibió al menos nueve impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Cámaras de seguridad de la zona registraron los momentos previos al ataque y la forma en que actuaron los agresores. En las imágenes se observa que cinco personas llegaron caminando por el pasaje Cádiz con el aparente objetivo de interceptarlo.

De acuerdo con los registros de video, uno de los sospechosos permaneció a cierta distancia cumpliendo funciones de vigilancia, mientras que los otros cuatro rodearon a Casanova Silva para impedir cualquier intento de escape. Segundos después, dispararon repetidas veces contra él, provocándole la muerte de manera instantánea ante la mirada de las personas que se encontraban cerca.

Hasta el lugar llegaron familiares del fallecido, quienes protagonizaron escenas de profundo dolor. Además, señalaron como presunto responsable a un sujeto conocido con el alias de "Ruso". El caso quedó a cargo de los agentes de la comisaría de Bayóvar, que no descartan que el crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas. Las grabaciones de seguridad serán fundamentales para identificar a todos los involucrados y esclarecer este homicidio.

🔴🔵 SJL: Hombre es asesinado a balazos mientras consumía bebidas alcohólicas cerca de su domicilio.



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Otro asesinato en SJL en menos de 24 horas

Hace menos de 8 horas, un joven de 21 años fue asesinado a balazos la noche del último fin de semana en la urbanización Santa Isabel, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según las primeras versiones, era perseguido por dos sujetos que finalmente lo interceptaron en el cruce con la cuadra 24 del jirón Urbano. En ese punto le dispararon a quemarropa y luego escaparon con rumbo desconocido a bordo de dos motocicletas que los esperaban cerca del lugar.

La Policía Nacional investiga el caso y no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Según las autoridades, la víctima registraba denuncias por extorsión y además estuvo detenida en 2024 por hurto y robo agravado. Las cámaras de seguridad de negocios cercanos serán fundamentales para identificar a los responsables y determinar si otras personas participaron en el asesinato.

Es así que, este asesinato se suma a otro crimen ocurrido menos de 24 horas antes en San Juan de Lurigancho, donde un joven de 21 años fue abatido a balazos en Santa Isabel. La constante de homicidios mantiene en alerta a los vecinos y vuelve a poner en evidencia la creciente violencia que golpea al distrito.