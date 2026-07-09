¿Tienes una moto eléctrica?: Desde el 2 de agosto multarán vehículos eléctricos que circulen por ciclovías

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada vez más personas optan por las motos eléctricas como una alternativa de transporte por su bajo costo de operación y su aporte al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, muchos conductores desconocen que estos vehículos están sujetos a las mismas obligaciones que una motocicleta convencional cuando superan los 25 kilómetros por hora.

Desde el próximo 2 de agosto, la Policía Nacional iniciará la aplicación de multas para quienes incumplan estas disposiciones. La primera infracción que se sancionará será el uso indebido de las ciclovías.

Las autoridades recuerdan que estos espacios están destinados únicamente para bicicletas y vehículos de movilidad personal, como scooters tipo monopatín o vehículos autoequilibrados cuya velocidad no exceda los 25 km/h. Las motos eléctricas deben circular por la pista y respetar las normas aplicables a cualquier vehículo motorizado.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | ¡Atención! Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante', informó que las motos eléctricas tendrán prohibido circular por las ciclovías y que, desde el 2 de agosto, la Policía impondrá multas a quienes incumplan la norma.



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Documentos obligatorios para circular

Los propietarios de motos eléctricas deben verificar que su unidad cuente con placa de rodaje, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y tarjeta de identificación vehicular. Además, el conductor debe portar una licencia de conducir de la categoría B-IIa, ya que una licencia para automóviles no autoriza a manejar este tipo de vehículos.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Automotriz del Perú, Elliot Tarazona, la sanción por circular por una ciclovía corresponde a la infracción G32 y equivale al 10 % de la UIT, es decir, S/ 550. A ello pueden sumarse otras multas por no portar la documentación exigida, elevando considerablemente el monto total.

"La primera sanción que les corresponde es el circular por la ciclovía. La infracción es la G32 y equivale al 10 % de la UIT, cuyo valor es 550 soles", señaló.

¿Cuánto podrías pagar si incumples la norma?

Las sanciones pueden incrementarse rápidamente. Conducir sin placa implica una multa de S/ 660, la misma cantidad se aplica por no contar con SOAT. La infracción más grave corresponde a manejar sin la licencia adecuada, cuya sanción asciende al 50 % de la UIT, equivalente a S/ 2,750. Además, en determinados casos, el vehículo podrá ser internado en un depósito hasta que el propietario regularice su situación.

Las autoridades también señalaron que muchos propietarios adquirieron estos vehículos bajo la creencia de que no requerían documentación, por lo que se evalúan mecanismos para facilitar su formalización. Sin embargo, una vez iniciada la etapa de fiscalización, el desconocimiento de la norma no evitará la aplicación de las sanciones correspondientes.

En ese contexto, quienes utilizan motos eléctricas aún tienen algunas semanas para regularizar su documentación y adecuarse a la normativa vigente. Hacerlo no solo permitirá evitar multas que superan los S/ 2,500, sino que también contribuirá a una circulación más segura y ordenada para todos los usuarios de las vías públicas.