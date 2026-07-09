RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Atención!

¿Tienes una moto eléctrica?: Desde el 2 de agosto multarán vehículos eléctricos que circulen por ciclovías

A partir del 2 de agosto comenzará la fiscalización a los vehículos eléctricos que incumplan las normas de tránsito. Circular por ciclovías, no contar con placa, SOAT o licencia de conducir podría generar fuertes sanciones económicas.

Multarán vehículos eléctricos
Multarán vehículos eléctricos Composición Exitosa

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/07/2026

Síguenos en Google News Google News

Cada vez más personas optan por las motos eléctricas como una alternativa de transporte por su bajo costo de operación y su aporte al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, muchos conductores desconocen que estos vehículos están sujetos a las mismas obligaciones que una motocicleta convencional cuando superan los 25 kilómetros por hora. 

Desde el próximo 2 de agosto, la Policía Nacional iniciará la aplicación de multas para quienes incumplan estas disposiciones. La primera infracción que se sancionará será el uso indebido de las ciclovías.

Las autoridades recuerdan que estos espacios están destinados únicamente para bicicletas y vehículos de movilidad personal, como scooters tipo monopatín o vehículos autoequilibrados cuya velocidad no exceda los 25 km/h. Las motos eléctricas deben circular por la pista y respetar las normas aplicables a cualquier vehículo motorizado.

Documentos obligatorios para circular

Los propietarios de motos eléctricas deben verificar que su unidad cuente con placa de rodaje, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y tarjeta de identificación vehicular. Además, el conductor debe portar una licencia de conducir de la categoría B-IIa, ya que una licencia para automóviles no autoriza a manejar este tipo de vehículos.

Corte de AGUA en Lima el 9 y 10 de julio: Distritos afectados y horario de suspensión, según Sedapal
Lee también

Corte de AGUA en Lima el 9 y 10 de julio: Distritos afectados y horario de suspensión, según Sedapal

De acuerdo con el presidente de la Asociación Automotriz del Perú, Elliot Tarazona, la sanción por circular por una ciclovía corresponde a la infracción G32 y equivale al 10 % de la UIT, es decir, S/ 550. A ello pueden sumarse otras multas por no portar la documentación exigida, elevando considerablemente el monto total.

"La primera sanción que les corresponde es el circular por la ciclovía. La infracción es la G32 y equivale al 10 % de la UIT, cuyo valor es 550 soles", señaló.

Motos eléctricas con SOAT y placa: la reuniones claves con el MTC y el pedido para que no circulen por las ciclovías | EL COMERCIO PERÚ

Corte de LUZ en Lima y Callao el 9 y 10 de julio: ¿Qué distritos serán afectados y en qué horario será la suspensión?
Lee también

Corte de LUZ en Lima y Callao el 9 y 10 de julio: ¿Qué distritos serán afectados y en qué horario será la suspensión?

¿Cuánto podrías pagar si incumples la norma?

Las sanciones pueden incrementarse rápidamente. Conducir sin placa implica una multa de S/ 660, la misma cantidad se aplica por no contar con SOAT. La infracción más grave corresponde a manejar sin la licencia adecuada, cuya sanción asciende al 50 % de la UIT, equivalente a S/ 2,750. Además, en determinados casos, el vehículo podrá ser internado en un depósito hasta que el propietario regularice su situación.

Las autoridades también señalaron que muchos propietarios adquirieron estos vehículos bajo la creencia de que no requerían documentación, por lo que se evalúan mecanismos para facilitar su formalización. Sin embargo, una vez iniciada la etapa de fiscalización, el desconocimiento de la norma no evitará la aplicación de las sanciones correspondientes.

En ese contexto, quienes utilizan motos eléctricas aún tienen algunas semanas para regularizar su documentación y adecuarse a la normativa vigente. Hacerlo no solo permitirá evitar multas que superan los S/ 2,500, sino que también contribuirá a una circulación más segura y ordenada para todos los usuarios de las vías públicas.

Temas relacionados ciclovia moto eléctrica multas UIT

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA