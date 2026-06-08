Lima es declarado el MEJOR destino del mundo para comer, según Time Out

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una publicación en su página web, el medio digital Time Out que se distingue por hacer reseñas de diferentes lugares del mundo, ha declarado a la capital de Lima como el mejor destino para comer. Un reconocimiento importante dada la cantidad de platos típicos que resaltan en la gastronomía peruana.

Revista enfocada en ciudades del mundo

En la página web del medio Time Out se ha publicado un artículo denominado 'Las mejores ciudades para comer' en la que Lima encabeza el ránking. Dicho artículo forma parte de una clasificación reconocida por destacar los principales destinos culinarios del mundo, recopilando las opiniones de más de 24 mil residentes de ciudades en todo el mundo.

Artículo de la página web Time Out que destaca a Lima como el mejor destino gastronómico

¿Cuál es el ranking mundial de mejores ciudades para comer?

Lima, Perú Bangkok, Tailandia Ciudad de México, México Londres, Reino Unido Barcelona, España Ho Chi Minh, Vietnam Melbourne, Australia Beijing, China Atenas, Grecia Lisboa, Portugal Ciudad del Cabo, Sudáfrica Osaka, Japón Bangalore, India Nápoles, Italia Nueva York, Estados Unidos Hong Kong Buenos Aires, Argentina Marsella, Francia Copenhague, Dinamarca Medellín, Colombia

¿En qué aspectos destaca Lima para ser considerado el mejor destino culinario?

La capital del Perú es reconocida por su calidad, su precio asequible y su diversidad. Por esta razón, Lima ocupa el primer puesto este año gracias al gran apoyo de la población local y a la valoración de los expertos. Destacando por tener una amplia oferta gastronómica en constante evolución y una cultura culinaria llena de vida.

Este patrimonio culinario convive con nuevas aperturas, como los menús degustación, que incluyen cacao amazónico, ingredientes andinos e interpretaciones actuales de los postres tradicionales peruanos. Con ello, marcan el panorama de la alta cocina en Latinoamérica. Estos últimos puntos destacan en la mejora exponencial de la comida peruana para el mundo.

Según Time Out, este factor resultó clave para posicionar a la capital peruana por encima de otros reconocidos destinos gastronómicos, haciendo énfasis en que la combinación de una amplia oferta culinaria y precios accesibles la convirtió en una alternativa atractiva tanto para turistas como para residentes.

Finalmente, la presencia de Lima en el ránking del medio digital Time Out hace que nuevamente el país sea posicionado como un destino ideal para los turistas a nivel mundial, tomando aspectos importantes como su gastronomía, un aspecto relevante en la cultura peruana.