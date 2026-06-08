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Susy Díaz se solidariza con Monique Pardo tras extorsiones: "No tiene ni para el menú"

La excongresista mostró su solidaridad hacia la pelirroja, luego de que denunciara ser victima de extorsiones, sin embargo, debido a la falta de oportunidades, la vedette se encuentra en una mala situación económica.

La actriz cómica mostró su solidaridad.
La actriz cómica mostró su solidaridad. (Difusión)

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 08/06/2026

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Tras emitir su voto en la jornada electoral de segunda vuelta el último 7 de junio, Susy Díaz aseguró que Monique Pardo la llamó para pedirle ayuda. Asegurando que no mantiene una buena estabilidad económica debido a que "no puede facturar".

La exmodelo pasa por una mala situación

Mediante una entrevista de Trome, la rubia explicó que luego de que Monique Pardo denuncie años atrás ser víctima de extorsiones, aclarando que la exvedette vive en una mala situación económica.

Ante ello, la actriz cómica dijo que la pelirroja lleva una vida muy humilde, donde en una ocasión ella la llamó para que le apoye comprando su almuerzo.

"Ella no tiene dinero, una vez me llamó que no tenía ni para el menú que la ayuda, de dónde va a sacar, si con las justas... Ella vive por la misericordia de Dios, veo que está con las justas para pagar su luz, su agua, sus cosas", explicó Susy Díaz.

Asimismo, recalcó que los artistas llegan a padecer una vida dura, en donde pueden pasar un año sin trabajar. La madre de Florcita Polo indicó que pueden tener trabajo un día, pero luego no vuelven a ser contratados por un año, en donde viven el día a día.

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@tromepe Cumplió con la amistad 💗 Tras emitir su voto en esta segunda vuelta electoral, Susy Díaz conversó en exclusiva con las cámaras de Trome y reveló el drama que vive Monique Pardo.🗣️ #Trome #Espectáculos #SusyDíaz #Chollywood #MoniquePardo ♬ Documentary video: Tension orchestra(1259187) - RE:MUSICA

A su vez, también explicó que su hija tampoco se encuentra facturando mucho que la apoya durante los fines de semana en el cuidado de sus nietos.

"Ahorita no está facturando mucho, pero ella está esperando que yo regrese, yo me quedo con mis nietos y ella se va a votar. La estoy apoyando los fines de semana, tengo dos hogares", dijo entre risas.

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Susy Díaz pide encomendarse a Dios

La excongresista también les aconsejó a todos sus seguidores el encomendarse a Dios para protegerse de todo mal, recalcando que con su fe se puede salvar de muchas cosas.

"Vayan a misa, vuélvanse más espirituales, la iglesia católica no te cobra ni un sol, ni el diezmo ni nada. Uno con Dios, nadie contra uno, hay que volvernos más espirituales, persignarse al salir. Yo creo que Dios nos va a salvar de tantas cosas que están pasando, pedirle a Dios que cuide a nuestros hijos", explicó Susy Díaz.

Ante ello, Susy Díaz mostró su solidaridad a quien fue su compañera desde tiempos de Risas y Salsas, a quien le apoyó en los malos momento, incluso cuando no tenía para comer. 

Asimismo, también suele apoyar a su hija Florcita Polo durante los fines de semana. La actriz cómica indicó la importancia de encomendarse a Dios en los malos momentos, pues de esa manera se puede proteger de todo mal.

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