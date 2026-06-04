¿La 'maldición' del Ranking FIFA?: Selección de Argentina regresa al primer puesto antes del Mundial 2026

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la selección argentina recuperó el primer puesto del Ranking FIFA con 1874.81 puntos, superando a España y Francia. El logro refuerza la condición de favorita de la Albiceleste, que defenderá el título obtenido en Qatar y buscará repetir la hazaña en suelo norteamericano.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la prensa y la afición, que ven en este ascenso un reflejo del buen momento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina en lo más alto

La actualización del ranking se produjo tras los últimos amistosos internacionales. España empató 1-1 frente a Irak y Francia cayó 1-2 ante Costa de Marfil, resultados que permitieron a Argentina escalar nuevamente a la cima.

Con ello, la selección campeona del mundo llega al torneo con un respaldo estadístico que la coloca como la mejor del planeta en la previa. La Albiceleste suma regularidad en sus resultados y mantiene una base sólida de jugadores que han sido protagonistas en los últimos años.

RANKING FIFA (04/06/2026)

Un factor preocupante

Sin embargo, este ascenso también trae consigo un dato que inquieta a los más supersticiosos: ninguna selección que llegó como número uno del Ranking FIFA logró ganar la Copa del Mundo.

Brasil en 2006, España en 2014 y Bélgica en 2022 son ejemplos de equipos que partieron como líderes y terminaron eliminados sin levantar el trofeo. Para Argentina, el reto será romper con esa estadística y demostrar que la cima del ranking puede ser un impulso y no una carga.

Argentina es actual campeona del mundo.

Amistoso ante Honduras

La preparación continúa y el próximo sábado 6 de junio Argentina enfrentará a Honduras en un amistoso internacional en el Kyle Field de Texas. El encuentro servirá para ajustar detalles tácticos y evaluar el estado físico de figuras clave como Lionel Messi, quien entrenó de manera diferenciada junto a otros jugadores en Kansas City debido a molestias menores.

Los entrenamientos se realizaron en el Compass Minerals National Performance Center, con temperaturas superiores a los 30 grados. Allí, el cuerpo técnico evaluó la condición de futbolistas como Leandro Paredes y Emiliano Martínez, quienes también trabajaron aparte.

El amistoso contra Honduras será una prueba clave para medir la cohesión del grupo y afinar detalles antes del debut oficial frente a Argelia el 16 de junio.

¡LA SCALONETA, A FULL! 🔥



🇦🇷🔜🏆 La Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni sumó un nuevo entrenamiento de cara al inicio del #MundialEnDSPORTS.



🎥 AFA pic.twitter.com/MQphKbDdEH — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 4, 2026

Argentina llega al Mundial 2026 como líder del Ranking FIFA, un logro que refuerza su favoritismo pero también activa la alerta de la "maldición" del número uno. El amistoso contra Honduras y los entrenamientos en Kansas City serán fundamentales para consolidar la preparación y despejar dudas físicas de sus figuras.

Con la presión de defender el título y romper un mito histórico, la Albiceleste afronta el desafío con ilusión y cautela, consciente de que la cima del ranking es solo el inicio de un camino que deberá confirmar en la cancha.