Keiko Fujimori recibe el respaldo de 14 expresidentes de Latinoamérica de cara a la segunda vuelta: Duque, Macri y más

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Grupo Libertad y Democracia, organización que congrega a destacados expresidentes y líderes políticos de Iberoamérica como Iván Duque, Felipe Calderón, Mauricio Macri y más políticos, emitió un pronunciamiento oficial de respaldo unánime a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo este domingo 7 de junio.

La asociación internacional fundamentó su postura señalando la necesidad de salvaguardar la institucionalidad frente al avance de proyectos políticos radicales en la región.

Defensa del modelo económico y libertades

En su comunicado, los líderes enfatizaron el impacto crítico que tienen estos comicios para el continente. Los integrantes manifestaron de manera contundente que este domingo, los peruanos acudiremos a las urnas para decidir el rumbo de nuestra nación en un momento de singular importancia para nuestra región. Según el comunicado, tenemos ante sí una elección que trasciende nuestras fronteras.

"En medio de una legítima demanda ciudadana de seguridad, estabilidad política y prosperidad económica, el Perú tiene ante sí una elección que trasciende sus fronteras y convoca la atención de toda América Latina", precisó el documento.

Asimismo, el bloque de exmandatarios advirtió sobre los riesgos asociados al extremismo ideológico, recordando efectos observados en otros países. El documento detalla que, en años recientes, América Latina ha sido testigo del grave daño que los proyectos de izquierda radical han infligido sobre las democracias de la región.

"La erosión sistemática de las instituciones, la concentración arbitraria del poder, el empobrecimiento de las poblaciones y el desmantelamiento de las libertades civiles". Ante este patrón, señalaron que la postulación bajo análisis encarna una alternativa real de certeza jurídica y apertura.

El Perú enfrenta una decisión trascendental para su futuro este domingo 7 de junio. Catorce exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que pertenecemos al Grupo Libertad y Democracia, expresamos nuestro respaldo a @KeikoFujimori y a la defensa de los valores democráticos,... pic.twitter.com/ygz6nLeWr7 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 3, 2026

Llamado a la cohesión institucional

La organización argumentó que la postulación de Keiko Fujimori representa la opción idónea para neutralizar la crisis actual, destacando sus planteamientos sobre orden público. El pronunciamiento asegura que la candidata encarna precisamente esa alternativa.

"La candidatura de Keiko Fujimori encarna precisamente esa alternativa. Su firme posición frente al crimen organizado, su visión de desarrollo económico incluyente y su compromiso con la institucionalidad democrática la convierten en la opción que mejor garantiza la estabilidad y el progreso del Perú".

Por tal motivo, el conglomerado de líderes derechistas de la región hizo un llamado explícito, urgente y directo a la participación electoral activa de los ciudadanos en la jornada dominical.

El bloque internacional confía plenamente en que el electorado peruano actuará con enorme prudencia jurídica y madurez cívica en las urnas, priorizando un modelo de desarrollo que garantice de forma sostenible la paz social, las libertades individuales y un entorno económico próspero para el futuro del país.