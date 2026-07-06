Lima es elegida la MEJOR CIUDAD del mundo para comer este 2026, según prestigiosa revista internacional

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ciudad de Lima volvió a posicionarse en lo más alto del escenario internacional tras ser reconocida como la mejor ciudad del mundo para comer en 2026, según el más reciente ranking elaborado por la revista especializada Time Out.

Este reconocimiento se basa en una encuesta realizada a más de 24.000 personas en distintas ciudades del mundo, cuyos resultados fueros analizados por editores y críticos gastronómicos. La capital peruana logró imponerse frente a importantes destinos culinarios como Bangkok (Tailandia) y Ciudad de México (México), que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Lima conquista por su sabor y diversidad

El informe destaca que Lima se ha consolidado como un referente gastronómico global gracias a la calidad, variedad y riqueza de su cocina, que combina influencias de distintas culturas y tradiciones.

Platos emblemáticos como el ceviche, la causa limeña y la amplia oferta de comida criolla y fusión han sido claves para posicionar a la ciudad como un destino imperdible para los amantes de la gastronomía.

Además, la capital peruana sobresalió por ofrecer una excelente relación entre calidad y precio, siendo considerada la ciudad más accesible para comer fuera de casa dentro del ranking, un factor determinante en su ubicación en el primer puesto.

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Reconocimiento internacional en ascenso

El prestigio culinario de Lima también se ve respaldado por la presencia de restaurantes de talla mundial. Actualmente, la ciudad alberga a Maido, reconocido como el mejor restaurante del mundo en 2025, además de otros establecimientos que figuran en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.

Según Time Out, el crecimiento gastronómico de Lima es constante, con la apertura frecuente de nuevos espacios culinarios que apuestan por la innovación sin perder la identidad peruana.

Ranking global de las mejores ciudades para comer

El listado elaborado por la revista incluye destinos de distintos continentes. El top 5 quedó conformado de la siguiente manera:

Lima, Perú Bangkok, Tailandia Ciudad de México, México Londres, Reino Unido Barcelona, España

Un destino clave para el turismo gastronómico

Este nuevo reconocimiento refuerza la posición de Lima como uno de los principales destinos gastronómicos del mundo y consolida el alcance internacional de la cocina peruana, que continúa sumando premios y elogios.

Las autoridades y especialistas coinciden en que este tipo de logros no solo destacan el talento de chefs y emprendedores, sino que también impulsan el turismo y la economía local.

Con este nuevo hito, Lima reafirma su lugar como la capital culinaria del mundo, demostrando que su gastronomía sigue conquistando paladares a nivel internacional.