Lince: Familia reduce a ladrón y lo entrega a la PNP tras encontrarlo robando dentro de su vivienda

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del último sábado 30 de agosto, una familia vivió momentos de terror cuando encontró dentro de su casa a un sujeto que había ingresado con la finalidad de robar sus pertenencias de valor. Sin embargo, gracias a la reacción de varios familiares, el presunto ladrón fue reducido y entregado a las autoridades para las investigaciones de rigor.

Familia reduce a ladrón que encontró dentro de su vivienda

Todo comenzó cuando una mujer salió de su morada por varios minutos, junto con su hija, a botar la basura muy cerca de ahí. Durante ese lapso, un hombre, vestido de casaca dorada y portando una gorra, tocó el timbre de la vivienda sin encontrar respuesta.

Fue ahí cuando forzó la cerradura de la puerta logrando ingresar a la casa. Durante varios minutos revisó diversos ambientes de este inmueble buscando dinero o pertenencias de valor. No obstante, las mujeres regresaron y fue la menor de edad quien escuchó ruidos extraños dentro de esta departamento.

La madre ingresó y se dio con la sorpresa de que este sujeto se había refugiado en una habitación mostrándole un cuchillo. Inmediatamente abandonó la casa junto con su niña y comenzó a gritar pidiendo ayuda.

El ladrón intentó huir a toda velocidad, pero la rápida reacción de los familiares logró que puedan atraparlo y reducirlo hasta la llegada de personal de serenazgo de Lince y la Policía Nacional del Perú.

Podría salir en libertad

Gracias a ello, el sujeto fue llevado a la comisaría del sector donde se encuentra recluido para iniciar las investigaciones de rigor. La familia agraviada pide que se le sancione con todo el peso de la ley mientras se encuentre a disposición de las autoridades.

Sin embargo, este presunto ladrón, quien cuenta con antecedentes por robo y hurto agravado, podría salir en libertad luego que se cumplan las 48 horas de detención por flagrancia que dicta la ley. La principal acusación es que el capturado intentó atacar a la mujer con el arma blanca al momento de ser descubierto.

Por ello, la Fiscalía se encuentra trabajando contra el tiempo para poder conseguir las pruebas necesarias y elaborar un caso lo suficientemente sólido para que el acusado no sea liberado.

De esta manera, un sujeto fue encontrado al interior de una casa en Lince cuando intentaba robar los objetos de valor. Por suerte, parientes de la familia que vive en dicho departamento reaccionaron rápidamente logrando reducirlo para entregarlo a las autoridades.