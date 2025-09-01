SJM: Delincuentes mototaxi siembran el miedo en vecinos pese a constantes denuncias

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Las calles de la capital siguen siendo una verdadera pesadillas para las millones de personas que viven en ella. Al sur de la ciudad, específicamente en San Juan de Miraflores, dos sujetos a bordo de una mototaxi se han convertido en el terror para los vecinos de este distrito tras los constantes robos realizados.

Sujetos a bordo de mototaxi siembran el terror en SJM

La mayoría de hechos se han dado en la calle Joaquín Bernal donde dos facinerosos han sembrado el pánico en los transeúntes al hurtar sus pertenencias a punta de arma de fuego y con extrema violencia. Por ejemplo, en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se logra observar como abordan a dos jóvenes que se encontraban conversando con total normalidad a las afueras de su casa.

Primero, uno de ellos interviene directamente a un varón de polera negra y capucha apuntándolo directamente exigiéndole que le entregue sus pertenencias. El joven parece resistirse en primer momento, pero tras una serie de golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, termina dándoselas al ladrón.

Su acompañante solo se hizo a un lado y cuando pareció salvarse de este robo, fue abordado por el otro sujeto que también cortaba con un arma de fuego. La misma escena se repitió con otros dos muchachos quienes corrieron con la misma suerte e incluso terminaron heridos tras recibir el impacto de la cacha de una pistola.

Robaron minivan en la madrugada

Otro lente de una cámara de seguridad en San Juan de Miraflores captó un nuevo hecho delictivo realizado por estos sujetos. Esta vez, se robaron una minivan que se encontraba parqueada en plena vía pública y hasta se tomaron varios minutos para concretar su fechoría.

Primero, uno de ellos lograr subir a la unidad tras forzar la puerta, mientras que su cómplice empuja el vehículo hasta que logran prenderlo y llevárselo con rumbo desconocido. Lamentablemente, esta era la herramienta de trabajo de una familia que ahora se ha quedado en el total desamparo.

Vecinos exigen la acción inmediata de la Policía Nacional del Perú ya que, de acuerdo a información de Panamericana, han denunciado estos hechos delictivos en repetidas ocasiones, pero hasta el momento no se han tomado medidas.

De esta manera, dos sujetos a bordo de una mototaxi vienen sembrado el terror en San Juan de Miraflores tras los contantes robos cometido con mucha violencia y con el respaldo de un arma de fuego.