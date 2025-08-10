Lince: Ocho heridos deja grave accidente vehicular en plena avenida Petit Thouars

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable hecho ocurrió este domingo por la tarde cuando dos vehículos impactaron violentamente en la avenida Petit Thouars. Producto de este choque, ocho personas resultaron heridas las cuales fueron enviadas inmediatamente a la clínica Javier Prado para recibir la atención médica correspondiente.

Choque en la avenida Petit Thouars deja ocho heridos

De acuerdo a la información preliminar recogida por Exitosa, un taxi de marca Toyota, modelo succeed, y un auto particular de marca Kia, modelo soluto, fueron los protagonistas del siniestro. El primero de los vehículos quedó volcado en el pavimento tras este choque de grandes proporciones.

Por su parte, al auto Kia corrió con la misma suerte y terminó empotrado contra una puerta de metal de una de las viviendas ubicada en el cruce de la avenida Petit Thouars con la calle Manuel Segura.

Los testigos rápidamente contactaron a los números de emergencia por lo que 7 unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron hasta el lugar para atender el siniestro. Seguidamente, los heridos fueron atendidos por los paramédicos y luego fueron llevados a la clínica Javier Prado.

Según los que nuestro medio pudo conocer, una menor de edad se encuentra dentro de los afectados por este accidente. De igual forma, agentes de la Policía Nacional del Perú se encuentran en la escena del siniestro para acordonar la misma y los rescatistas puedan trabajar sin contratiempos.

Avenida Petit Thouars es cerrada parcialmente

El taxi blanco involucrado en este accidente quedó volcado ocupando casi dos carriles de la avenida Petit Thouars. Por ello, los agentes de la PNP cerraron el tránsito vehicular dejando solo un carril para la circulación en esta importante vía de Lima.

Los rescatistas tuvieron que sumar esfuerzos para poder voltear el taxi y dejarlo en su normal posición. Al cierre de esta nota, no se tiene mayor información sobre el estado de salud de los heridos.

Disparan a hombre en Lince

En las últimas horas, Lince ha sido el protagonista de la noticia. Y es que sobre las 8 de la noche del sábado 9 de agosto, un hombre natural de Iquitos fue atacado a balazos en el cruce de las avenidas José Leal y Pezet.

Como se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la víctima se encontraba bebiendo emoliente en un puesto cuando fue abordado por un sujeto que llegó a bordo de una moto lineal. Tras el hecho, el hombre fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza.

De esta manera, ocho heridos dejó un violento accidente en plena avenida Petit Thouars en el distrito de Lince.